Більше 200 км/год: тенісист потрапив м’ячем у дівчинку-болбоя на турнірі АТР (відео)
Казахський тенісист наразі не отримав покарання
За участі казахського тенісиста Олександра Бублика стався неприємний епізод на турнірі категорії АТР, що триває в Гамбурзі.
Швидкість подачі Бублика склала 227 км/год. З реакції дівчинки можна констатувати, що їй було боляче. Спортсмен відразу помітив, що потрапив в дівчинку, і побіг до неї, щоб упевнитися, чи все в порядку. Гравець вибачився перед постраждалою і подарував їй тенісний м'яч.
Бублик не поніс ніякого покарання за інцидент.
У підсумку поєдинок Бублика проти іспанця Альберто Рамоса завершився на його користь з рахунком 6:2, 7:6 (5) і в другому колі він зіграє проти канадця Фелікса Оже-Альяссіма.
Making amends in the best possible way...— Tennis TV (@TennisTV) September 22, 2020
All class from Alex Bublik at the @hamburgopen pic.twitter.com/dt7aleqXxw
Зауважимо, що 23-річний Бублик зараз займає 56-е місце в світовому рейтингу.
В рамках турніру у Гамбурзі у першому колі відбулися кілька сенсаційних результатів: бойфренд Еліни Свтіоліної – Гаель Монфіс, який має третій номер посіву, поступився 103 ракетці світу Ханфманну, а лідер посіву росіянин Данило Медведєв вилетів від Уго Умбера.
Нагадаємо, на початку вересня першу ракетку світу серба Новака Джоковича дискваліфікували з US Open за те, що він потрапив м'ячем у суддю на лінії в матчі четвертого кола проти Пабло Карреньо Бусто.