Більше 200 км/год: тенісист потрапив м’ячем у дівчинку-болбоя на турнірі АТР (відео)

Казахський тенісист наразі не отримав покарання

За участі казахського тенісиста Олександра Бублика стався неприємний епізод на турнірі категорії АТР, що триває в Гамбурзі.

Швидкість подачі Бублика склала 227 км/год. З реакції дівчинки можна констатувати, що їй було боляче. Спортсмен відразу помітив, що потрапив в дівчинку, і побіг до неї, щоб упевнитися, чи все в порядку. Гравець вибачився перед постраждалою і подарував їй тенісний м'яч.

Бублик не поніс ніякого покарання за інцидент.

У підсумку поєдинок Бублика проти іспанця Альберто Рамоса завершився на його користь з рахунком 6:2, 7:6 (5) і в другому колі він зіграє проти канадця Фелікса Оже-Альяссіма.

