Більше 200 км/год: тенісист потрапив м’ячем у дівчинку-болбоя на турнірі АТР (відео)



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Бублик до 2016 року виступав під прапором збірної Росії, але потім почав виступи за Казахстан Twitter ATP Tour

Казахський тенісист наразі не отримав покарання

За участі казахського тенісиста Олександра Бублика стався неприємний епізод на турнірі категорії АТР, що триває в Гамбурзі.

Швидкість подачі Бублика склала 227 км/год. З реакції дівчинки можна констатувати, що їй було боляче. Спортсмен відразу помітив, що потрапив в дівчинку, і побіг до неї, щоб упевнитися, чи все в порядку. Гравець вибачився перед постраждалою і подарував їй тенісний м'яч.

Бублик не поніс ніякого покарання за інцидент.

У підсумку поєдинок Бублика проти іспанця Альберто Рамоса завершився на його користь з рахунком 6:2, 7:6 (5) і в другому колі він зіграє проти канадця Фелікса Оже-Альяссіма.

Making amends in the best possible way...



All class from Alex Bublik at the @hamburgopen pic.twitter.com/dt7aleqXxw — Tennis TV (@TennisTV) September 22, 2020

Зауважимо, що 23-річний Бублик зараз займає 56-е місце в світовому рейтингу.

В рамках турніру у Гамбурзі у першому колі відбулися кілька сенсаційних результатів: бойфренд Еліни Свтіоліної – Гаель Монфіс, який має третій номер посіву, поступився 103 ракетці світу Ханфманну, а лідер посіву росіянин Данило Медведєв вилетів від Уго Умбера.

Нагадаємо, на початку вересня першу ракетку світу серба Новака Джоковича дискваліфікували з US Open за те, що він потрапив м'ячем у суддю на лінії в матчі четвертого кола проти Пабло Карреньо Бусто.