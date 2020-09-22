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    Тенісистка Костюк з перемоги розпочала виступи на «Ролан Гаррос»

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    Костюк вдруге в кар'єрі виступає у кваліфікації&nbsp;&nbsp;&laquo;Ролан Гаррос&raquo; - Тенісистка Костюк з перемоги розпочала виступи на «Ролан Гаррос»
    Костюк вдруге в кар'єрі виступає у кваліфікації  «Ролан Гаррос»
    Twitter Костюк

    Трохи більше години витратила юна киянка на прохід до наступного кола

    Киянка Марта Костюк завдала поразки уродженці Болгарії Ізабеллі Шиніковій у матчі першого кола відбіркового турніру «Ролан Гаррос».

    За одну годину та десять хвилин 18-річна українка, яка посіяна під другим номером, в трьох сетах розібралася із 201 ракеткою світу – 6:1, 3:6, 6:0.

    Обидві спортсменки відзначилися по одній подачі навиліт, але українка  реалізувала сім з дев’яти брейкпойнтів проти трьох із шести у болгарки. В пасиві Костюк вісім подвійних помилок проти трьох у суперниці. За активно виграними м’ячами перевага також у киянки – 28 проти 15.

    У другому колі відбору на Костюк очікує баталія із 199 номером WTA румункою Лаурою-Іоанною Паар.

    Примітно, що Костюк вдруге грає в кваліфікації «Ролан Гаррос» (у 2018 році вона поступилася в другому раунді).

    Відзначимо, що свої поєдинки у кваліфікації сьогодні також проведуть киянка Леся Цуренко та Дарія Снігур.

    Зауважимо, що у чоловічій сітці у першому колі кваліфікації зазнали поразок єдині представники України – Сергій Стаховський та Ілля Марченко.

    Читайте також: Українська тенісистка отримала грант від Фонду Розвитку «Великого шолому».

     

     

    Сергій Стаховський теніс Ролан Гаррос Леся Цуренко Ілля Марченко Марта Костюк Дарія Снігур
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