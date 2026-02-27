Головна Спорт Новини
Дружина Усика підтримала Бубку на фоні критики олімпійського чемпіона

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Дружина Усика підтримала Бубку на фоні критики олімпійського чемпіона
Катерина Усик взялася підтримувати Сергія Бубку
фото: Instagram

Кохана чемпіона світу з боксу стала на бік експрезидента НОК

Катерина Усик висловила слова підтримки колишньому рекордсмену планети Сергію Бубці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на її Instagram.

«Ця людина ще до мого народження вже легендою була. Була, є і буде. У нашій країні так багато почали розкидатися ОЧ, таке враження, що вони на кожному кроці валяються», – написала дружина Олександра Усика.

За її словами, Бубка особисто впродовж двох років передавав речі для поранених захисників України в госпіталях. Резюмувала свій допис на підтримку олімпійського чемпіона Сеула жінка закликом «Отямтесь люди!».

Напередодні скелетоніст Владислав Гераскевич у Верховній Раді закликав позбавити Бубку звання Героя України.

Він назвав ганьбою збереження статусу для людини, яка «торгує з окупантами та підігрує Росії». Окрім того, скелетоніст запропонував запровадити санкції проти колишнього президента НОК.

Раніше президент Володимир Зеленський скасував виплати держстипендій низці видатних спортсменів. До списку потрапив і Бубка.

Компанію йому склали яхтсмени Євген Браславець та Ігор Матвієнко, плавчиня Яна Клочкова, плавець Валерій Лозик, гімнаст Юрій Єрмаков, веслувальниця Інна Фролова, стрибун у воду Ілля Кваша.

