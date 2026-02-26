Скандальний боксер Ломаченко вирішив підтримати Бубку

Гераскевич під час виступу у Верховній Раді закликав запровадити проти Бубки санкції

Ломаченко назвав Бубку «легендою»

Скандальний ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко, який відомий своїми проросійськими поглядами, зробив допис на підтримку члена МОК Сергія Бубки. Про це повідомляє «Главком».

Допис Ломаченка щодо Бубки

«З повагою, Легендо! Мир всім!», – написав у Facebook російською мовою Ломаченко та розмістив світлину Бубки.

Сергій Бубка – український легкоатлет (стрибки із жердиною), шестиразовий разовий чемпіон світу, 35-разовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон.

Гераскевич закликав запровадити санкції проти Бубки

Варто зазначити, що скелетоніст Владислав Гераскевич у четвер, 26 лютого 2026 року, виступив у Верховній Раді. Він закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку звання Героя України та запровадити проти нього санкції.

Зокрема, Гераскевич зазначив, що серед представників України в міжнародних спортивних структурах є люди, дії яких, на його переконання, шкодять державі. Він підкреслив, що член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергій Бубка досі має звання Героя України. За словами спортсмена, йому соромно, що це звання залишається за людиною, яка «торгує з окупантами та підігрує Росії».

Спортсмен закликав позбавити Бубку державної нагороди шляхом застосування санкцій, наголосивши, що звання Героя України нині часто надається посмертно військовим, які віддали життя за країну.

Організація, яку очолює Бубка, дозволила використання російських прапорів

Як повідомлялося, Міжнародна асоціація ігор майстрів (IMGA), яку очолює Сергій Бубка, дозволила російським спортсменам виступати із національною символікою на World Masters Games.

World Masters Games – найбільший у світі мультиспортивний фестиваль для ветеранів спорту, який відбувається кожні чотири роки. Змагання проходили з 17 по 30 травня 2025 року у Тайвані.

У них взяли участь понад 25 тисяч спортсменів з 107 країн, зокрема росіяни, які були в екіпіруванні з національною символікою та демонстрували прапори.

При цьому сторінка IMGA в інстаграмі репостила сторіс російських спортсменів. На одному з них спортсмени з України, Росії, Таджикістану та Литви і підпис: «Спорт об'єднує нас».

Бубка очолює організацію з 2022 року.

Нагадаємо, Ломаченко у минулому році прокоментував обстріл ліцею в його рідному місті Білгород-Дністровському, але у своєму дописі не згадав, що саме Росія обстріляла місто.

«Сьогодні трагічний день для всіх акерманців! Учора ще були посмішки та радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози та гіркота! Школа яку закінчив, до якої ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетам! Царство Небесне загиблим! Сил і здоров'я видужати пораненим! Мир Всім», – написав Ломаченко російською мовою.