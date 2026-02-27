Головна Спорт Новини
Гераскевич зареєстрував петицію щодо санкцій проти Бубки

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гераскевич зареєстрував петицію щодо санкцій проти Бубки
Гераскевич: Звання «Герой України» фактично ставить Бубку на один рівень із тими, хто віддає своє життя за Україну
фото: Getty Images

Гераскевич: Бубка не гідний носити найвищу державну нагороду – звання «Герой України»

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич зареєстрував петицію про запровадження санкцій проти члена МОК Сергія Бубки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Кабміну.

Петиція Гераскевича

«Вважаю, що Сергій Бубка не гідний носити найвищу державну нагороду – звання «Герой України». Під час повномасштабної війни Росії проти України щодня гинуть захисники й захисниці Батьківщини. Звання «Герой України» фактично ставить Бубку на один рівень із тими, хто віддає своє життя за Україну», – прокоментував Гераскевич свою ініціативу.

У тексті петиції зазначається, що «Рух «Чесно» вніс Сергія Бубку до Реєстру зрадників за співпрацю з окупантами».

Гераскевич закликав запровадити санкції проти Бубки під час виступу в Раді

Скелетоніст Владислав Гераскевич у четвер, 26 лютого 2026 року, виступив у Верховній Раді. Він закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку звання Героя України та запровадити проти нього санкції.

Зокрема, Гераскевич зазначив, що серед представників України в міжнародних спортивних структурах є люди, дії яких, на його переконання, шкодять державі. Він підкреслив, що член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергій Бубка досі має звання Героя України. За словами спортсмена, йому соромно, що це звання залишається за людиною, яка «торгує з окупантами та підігрує Росії».

Спортсмен закликав позбавити Бубку державної нагороди шляхом застосування санкцій, наголосивши, що звання Героя України нині часто надається посмертно військовим, які віддали життя за країну.

