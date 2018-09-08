DTM на Нюрбургринзі: Раст здобув суботній поул (відео)



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Фото ua.motorsport.com

Гонщик Audi Рене Раст здобув поул-позицію у першій гонці етапу DTM на Нюрбургринзі та став єдиним представником бренду з Інгольштадту у топ-10

Боротьба за поул почалася майже одразу, хоча дощовими умовами у Мізано вже й не віяло.

За сухих умов на Нюрбургринзі гонщики могли собі дозволити робити паузи між своїми швидкими спробами.

У першій спробі кращим став Філіпп Енг з часом 1:22.390, який на 0.167 випередив Паскаля Верляйна.

При цьому з гонщиків Audi лише Рене Раст був у першій десятці. Таким чином, все говорило про те, що лише гонщики Mercedes та BMW розіграють між собою поул.

На останніх хвилинах, здавалось, що боротьба за поул буде лише між Гері Паффеттом та Бруно Спенглером, які двічі обмінювалися найкращим часом сесії, але вже після завершення часу кваліфікації, Раст зміг проїхати коло за 1:22.203 та випередив своїх суперників.

При цьому Раст став знову єдиним гонщиком Audi у топ-10.

Джерело: ua.Motorsport.com