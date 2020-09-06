Збірна України розгромила французів у грі за медаль Суперфіналу Євроліги з пляжного футболу



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Гравці збірної України з пляжного футболу святкують взяття воріт суперників Світлина - УАФ

Україна в четверте в історії завоювала медаль Євроліги з пляжного футболу

У матчі Суперфіналу Євроліги збірна України з пляжного футболу перемогла Францію з результатом 7:2 й посіла третє місце на турнірі.

Перед останнім поєдинком у цьогорічному Суперфіналі Євроліги підопічні Миколи Костенка посідали четверте місце в турнірній таблиці, вигравши в Німеччини по пенальті й поступившись Швейцарії та Португалії.

Хоча шансів на перемогу в турнірі в українців уже не було, «синьо-жовта» команда продемонструвала характер і провела найкращий матч на змаганнях у місті Назаре.

У перші 10 хвилин команди обмінялися голами, а потім ігрова перевага української збірної стала беззаперечною. До кінця зустрічі «синьо-жовті» відвантажили у ворота французів шість м'ячів поспіль, на які суперники змогли відповісти лише одним. Найкращим у поєдинку у складі українців був Андрій Пашко, який оформив хет-трик.

Відзначимо, що тріумфаторами змагань стала збірна Португалії, яка обіграла швейцарців – 12 очок. Швейцарія посіла другий рядок (9).

Додамо, в історії Євроліги Україна брала золоті медалі одного разу – в 2016 році.

Джерело: УАФ