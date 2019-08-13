Останній шанс Хацкевича. Анонс матчу Ліги чемпіонів «Динамо» - «Брюґґе»

Доля Олександра Хацкевича в руках його підопічних ФК «Динамо»

У разі невдачі тренерської відставки киянам вочевидь не уникнути

Цей матч імовірно буде моментом істини. Впродовж двох сезонів тренерський штаб команди київського «Динамо» виправдовував невдачі і відсутність інших, окрім Суперкубка України, титулів процесом омолодження і будівництва нової команди. Нині, коли Хацкевич і його помічники перебирають аж настільки, що відправляють в оренду одного з найкращих футболістів молодіжного чемпіонату світу і головного бомбардира чемпіонської команди України, залишають у глибокому резерві розрекламованого новачка Кадірі, комплектування на його нинішній стадії можна вважати довершеним. Як мінімум з точки зору кадрового потенціалу динамівці нинішньому суперникові за кваліфікацією Ліги чемпіонів не поступаються. Однак залишаються питання до якості гри.

Перший матч у Брюґґе динамівський колектив провалив. Велике щастя киян, що пропустили вони на стадіоні «Ян Брейдель» лише раз і що гол цей був забитий з пенальті. Більше того, помилка господарів наприкінці гри ледь не призвела до нічиєї, однак такий результат суперечив би здоровому ґлузду.

Матс Рітс (№26) і Едуард Соболь приїхали, щоб відстояти мінімальну перевагу

На перед матчевій прес-конференції у Києві тренер бельгійців Філіпп Клеман сказав, що у першому поєдинку він побачив два обличчя своєї команди: топ-клуб, який диктує умови – в першому таймі і звичайного середняка, який приймає умови суперника – в другому. Тренер бельгійців сподівається, що в сьогоднішньому поєдинку на «Олімпійському» його команда зіграє цілісніше і виглядатиме топ-клубом впродовж усього ігрового часу. При цьому Клеман не став приховувати, що «Брюґґе» діятиме на контратаках. Іти вперед і відігруватися потрібно найперше киянам.

Третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів-2019/2020. Матч-відповідь

«Динамо» (Київ, Україна) - «Брюґґе» (Бельгія)

Перший матч – 0:1

13 серпня 2019 року. 20:30

Київ. НСК «Олімпійський»

Судді: Іван Бебек – Ґоран Патакі, Боян Зобеніца (всі – Хорватія)

Травмовані: Денис Попов, Дуелунн (обидва – «Динамо»)

Орієнтовні склади

«Динамо»: Денис Бойко — Кендзьора, Бурда, Кадар, Віталій Миколенко — Сидорчук — Олександр Караваєв, Гармаш, Буяльський, Вербіч — Жерсон Родріґес

«Брюґґе»: Міньоле – Мата Педро Лоуренсо, Матей Мітровіч, Саймон Делі, Едуард Соболь – Вормер, Рітс, Ванакен – Денніс Бонавентуре, Окереке, Персі Тау

Котирування букмекерів

перемога «Динамо» - 2,25; нічия — 3,25; перемога «Брюґґе» - 3,3

Сьогоднішнє протистояння на минулому вікенді, коли їхні команди грали поєдинки внутрішнього чемпіонату, тримали в голові обидва тренери. Клеманові було легше, адже його підопічним протистояв посередній «Остенде». Тому тренер «чорно-синіх» міг сміливо виставляти експериментальний склад. Натомість Хацкевича, зіграй він у Класичному дербі проти «Шахтаря» не основним варіантом (або принаймні наближеним до нього) не зрозуміли б. Власне, Олександра Миколайовича й так не дуже зрозуміли, бо в зустрічі проти найпринциповішого суперника кияни близько 70-ти хвилин захищалися у власному карному майданчику, не могли зв’язати два-три паси.

Вчора Олександр Караваєв і Денис Бойко були в доброму гуморі

Зрештою, хоч у суботу Хацкевич цього не визнав прямо, з його слів і натяків футболістів можна було зрозуміти, що основний матч на киян чекає найближчого вівторка. Власне, з прицілом на «Брюґґе» тренер вочевидь притримав кількох найнавантаженіших, але ключових для старту поточного сезону футболістів – найперше Віталія Буяльського і Олександра Караваєва.

Останнього замінив номінальний лідер команди Віктор Циганков. Щоправда, матч із «Шахтарем» показав, що Віктор наразі далекий до своєї найкращої форми. Хацкевич після матчу це теж визнав. А отже сьогодні Циганков якщо й зіграє, то не весь матч. Так само не вразив своїм виходом у другому таймі нападник Фран Соль. Його пасивність у грі з «гірниками» практично не залишає тренерові вибору – знову ставити на вістрі атаки новачка команди автора єдиного голу у ворота донеччан Жерсона Родріґеса. Хоча сам Хацкевич і зізнається, що в ідеалі бачить леґіонера з Люксембургу у статусі флангового гравця.

Клеман виграв на виїзді в «Остенде» 2:0 завдяки голам гравців основи – Давіда Окереке і Персі Тау. Правда, показово, що команда почала забивати лише тоді, коли ці двоє вийшли на поле на 58-й хвилині на заміну. Склад «Брюґґе» у цьому матчі мав такий вигляд: Міньоле – Мата Педро Лоуренсо, Мехеле, Саймон Делі, Колс – Вормер, Амрабат (Рітс, 81), Ванакен – Крепен Діатта, Єлле Воссен (Окереке, 58), Схрейверс (Персі Тау, 58).

Цілком очевидно, що суботня основа буде суттєво перекроєна і склад «Брюґґе» у Києві матиме схожий з тижневої давності матчем вигляд. На відміну від Хацкевича, який все ще не може розраховувати на данця Міккеля Дуелунна, у Клемана всі гравці здорові, а отже вибір складу справді оптимальний. Втім, мінімальні втрати виправданням для білоруського наставника киян точно не стануть.

Іван Вербицький, «Главком»



