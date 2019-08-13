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    Статті

    Останній шанс Хацкевича. Анонс матчу Ліги чемпіонів «Динамо» - «Брюґґе»

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Доля Олександра Хацкевича в руках його підопічних - Останній шанс Хацкевича. Анонс матчу Ліги чемпіонів «Динамо» - «Брюґґе»
    Доля Олександра Хацкевича в руках його підопічних
    ФК «Динамо»

    У разі невдачі тренерської відставки киянам вочевидь не уникнути

    Цей матч імовірно буде моментом істини. Впродовж двох сезонів тренерський штаб команди київського «Динамо» виправдовував невдачі і відсутність інших, окрім Суперкубка України, титулів процесом омолодження і будівництва нової команди. Нині, коли Хацкевич і його помічники перебирають аж настільки, що відправляють в оренду одного з найкращих футболістів молодіжного чемпіонату світу і головного бомбардира чемпіонської команди України, залишають у глибокому резерві розрекламованого новачка Кадірі, комплектування на його нинішній стадії можна вважати довершеним. Як мінімум з точки зору кадрового потенціалу динамівці нинішньому суперникові за кваліфікацією Ліги чемпіонів не поступаються. Однак залишаються питання до якості гри.

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    Перший матч у Брюґґе динамівський колектив провалив. Велике щастя киян, що пропустили вони на стадіоні «Ян Брейдель» лише раз і що гол цей був забитий з пенальті. Більше того, помилка господарів наприкінці гри ледь не призвела до нічиєї, однак такий результат суперечив би здоровому ґлузду.

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    Матс Рітс (№26) і Едуард Соболь приїхали, щоб відстояти мінімальну перевагу

    На перед матчевій прес-конференції у Києві тренер бельгійців Філіпп Клеман сказав, що у першому поєдинку він побачив два обличчя своєї команди: топ-клуб, який диктує умови – в першому таймі і звичайного середняка, який приймає умови суперника – в другому. Тренер бельгійців сподівається, що в сьогоднішньому поєдинку на «Олімпійському» його команда зіграє цілісніше і виглядатиме топ-клубом впродовж усього ігрового часу. При цьому Клеман не став приховувати, що «Брюґґе» діятиме на контратаках. Іти вперед і відігруватися потрібно найперше киянам.

    Третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів-2019/2020. Матч-відповідь

    «Динамо» (Київ, Україна) - «Брюґґе» (Бельгія)

    Перший матч – 0:1

    13 серпня 2019 року. 20:30

    Київ. НСК «Олімпійський»

    Судді: Іван Бебек – Ґоран Патакі, Боян Зобеніца (всі – Хорватія)

    Травмовані: Денис Попов, Дуелунн (обидва – «Динамо»)

    Орієнтовні склади

    «Динамо»: Денис Бойко — Кендзьора, Бурда, Кадар, Віталій Миколенко — Сидорчук — Олександр Караваєв, Гармаш, Буяльський, Вербіч — Жерсон Родріґес

    «Брюґґе»: Міньоле – Мата Педро Лоуренсо, Матей Мітровіч, Саймон Делі, Едуард Соболь – Вормер, Рітс, Ванакен – Денніс Бонавентуре, Окереке, Персі Тау

    Котирування букмекерів

    перемога «Динамо» - 2,25; нічия — 3,25; перемога «Брюґґе» - 3,3

    Сьогоднішнє протистояння на минулому вікенді, коли їхні команди грали поєдинки внутрішнього чемпіонату, тримали в голові обидва тренери. Клеманові було легше, адже його підопічним протистояв посередній «Остенде». Тому тренер «чорно-синіх» міг сміливо виставляти експериментальний склад. Натомість Хацкевича, зіграй він у Класичному дербі проти «Шахтаря» не основним варіантом (або принаймні наближеним до нього) не зрозуміли б. Власне, Олександра Миколайовича й так не дуже зрозуміли, бо в зустрічі проти найпринциповішого суперника кияни близько 70-ти хвилин захищалися у власному карному майданчику, не могли зв’язати два-три паси.

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    Вчора Олександр Караваєв і Денис Бойко були в доброму гуморі

    Зрештою, хоч у суботу Хацкевич цього не визнав прямо, з його слів і натяків футболістів можна було зрозуміти, що основний матч на киян чекає найближчого вівторка. Власне, з прицілом на «Брюґґе» тренер вочевидь притримав кількох найнавантаженіших, але ключових для старту поточного сезону футболістів – найперше Віталія Буяльського і Олександра Караваєва.

    Останнього замінив номінальний лідер команди Віктор Циганков. Щоправда, матч із «Шахтарем» показав, що Віктор наразі далекий до своєї найкращої форми. Хацкевич після матчу це теж визнав. А отже сьогодні Циганков якщо й зіграє, то не весь матч. Так само не вразив своїм виходом у другому таймі нападник Фран Соль. Його пасивність у грі з «гірниками» практично не залишає тренерові вибору – знову ставити на вістрі атаки новачка команди автора єдиного голу у ворота донеччан Жерсона Родріґеса. Хоча сам Хацкевич і зізнається, що в ідеалі бачить леґіонера з Люксембургу у статусі флангового гравця.

    Клеман виграв на виїзді в «Остенде» 2:0 завдяки голам гравців основи – Давіда Окереке і Персі Тау. Правда, показово, що команда почала забивати лише тоді, коли ці двоє вийшли на поле на 58-й хвилині на заміну. Склад «Брюґґе» у цьому матчі мав такий вигляд: Міньоле – Мата Педро Лоуренсо, Мехеле, Саймон Делі, Колс – Вормер, Амрабат (Рітс, 81), Ванакен – Крепен Діатта, Єлле Воссен (Окереке, 58), Схрейверс (Персі Тау, 58).

    Цілком очевидно, що суботня основа буде суттєво перекроєна і склад «Брюґґе» у Києві матиме схожий з тижневої давності матчем вигляд. На відміну від Хацкевича, який все ще не може розраховувати на данця Міккеля Дуелунна, у Клемана всі гравці здорові, а отже вибір складу справді оптимальний. Втім, мінімальні втрати виправданням для білоруського наставника киян точно не стануть.

    Іван Вербицький, «Главком»

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    ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Віктор Циганков Олександр Хацкевич Беньямін Вербіч Фран Соль Віталій Миколенко Денис Бойко Сергій Сидорчук Віталій Буяльський Олександр Караваєв Микита Бурда Едуард Соболь Денис Гармаш Тамаш Кадар Томаш Кендзьора Філіпп Клеман Денис Попов ФК «Брюґґе» Жерсон Родріґес Мохаммед Кадірі Крепен Діатта Давід Окереке Руд Вормер Ганс Ванакен Персі Тау Матей Мітровіч Саймон Делі Мата Педро Лоуренсо Матс Рітс Денніс Бонавентуре Сімон Міньоле
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