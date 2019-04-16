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    «Дуже важко дивитися матчі «Динамо», - іспанський нападник киян Фран Соль

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    Фран Соль у п'яти матчах за киян забив два м'ячі - «Дуже важко дивитися матчі «Динамо», - іспанський нападник киян Фран Соль
    Фран Соль у п'яти матчах за киян забив два м'ячі
    Іван Вербицький

    Форвард розповів про своє відновлення

    Нападник київського «Динамо» Фран Соль розповів про період реабілітації після операції плечового суглоба,  а також про те, як проводить час у Києві і як підтримує здоров'я після отриманої травми.

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    - Фране, як самопочуття після перенесеної операції?

    - Дуже добре, почуваюся краще і краще з кожним днем. Зараз я максимально сконцентрований на відновленні.

    - Як зараз проходить твій звичайний день, які тренування, процедури ти виконуєш?

    - Вранці прокидаюся приблизно о 8:30, іду до залу, там виконую кардіо і вправи для ніг для підтримки тонусу. Потім снідаю, після чого вирушаю на реабілітацію на тренувальну базу «Динамо». Там я займаюся близько 2,5 годин: виконую комплекс вправ під керівництвом тренера-реабілітолога, наприклад, внутрішнє і зовнішнє обертання плеча, працюю над його рухливістю. Також проходжу такі процедури, як масаж, медичні банки та інші.

    - А які подальші кроки відновлення?

    - Зараз четвертий тиждень реабілітації, сподіваюся, на шостому тижні вже почну бігати, потроху працювати з м'ячем, піднімати більшу кількість ваги, робити рухливіші вправи, оскільки моя активність зараз значно знижена.

    - Футболісту травма завдає не тільки фізичної шкоди, а й моральної. Як ти підтримуєш ментальне здоров'я?

    - Дуже важко дивитися матчі «Динамо», коли ти нічим не можеш допомогти команді. І все, що тобі залишається - вболівати за команду перед екраном телевізора. Але це невід'ємна складова періоду відновлення після травм, з цим нічого не поробиш. Я зберігаю терпіння, набираюся сил і подумки уявляю, як буду забивати ще більше голів, коли відновлюсь. Дивлюся ігри «Динамо» разом із Міккелем Дуелунном. Ми дуже хочемо повернутися на поле якомога швидше. Коли дивився гру з «Шахтарем», молився, аби ми виграли.

    - Днями ти постив в Instagram чимало сторіс з друзями з київського метро. Вам та сподобалося?

    - Мої друзі приїжджали до мене, і ми вирішили побачити та відчути справжній Київ, пізнати всі аспекти київського життя. Так, нам сподобалося, ми багато гуляли містом, відвідали Лавру, отримали масу позитивних емоцій.

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    Джерело: Динамомания

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