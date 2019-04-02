Хацкевич позитивно оцінив виступи «Динамо» в Лізі Європи



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KP.UA

0:8 від «Челсі» не сильно засмучують наставника динамівців

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич вважає, що кияни стали сильнішими, незважаючи на критику.

«Як би нас не критикували ЗМІ, телебачення і експерти після матчів з «Челсі», я точно знаю, ми стали сильнішими після цієї європейської кампанії. Оцінюю виступ команди позитивно.

На сьогоднішній день «Динамо» гідно представляє як сам клуб, так і Україну в Лізі Європи. Ми показали, що команда була готова в цей період часу грати по два матчі на тиждень.

За ті два роки, що я в «Динамо» в якості головного тренера, навчився придушувати всякі психологічні невдачі в собі. Немає часу на переживання, страждання, самобичування, тому що графік матчів досить насичений. Вже вироблений імунітет до стресових ситуацій», - сказав Хацкевич в інтерв'ю «UA-Футбол».



Джерело: UA-Футбол