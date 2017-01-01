Два футболісти «Динамо» перейшли в луганську «Зорю»
- Вчора, 22:31
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Розсилка
Олександр Тимчик
Обидва гравці викликалися до молодіжної збірної України
Футболісти «Динамо» Богдан Михайличенко та Олександр Тимчик перейшли в «Зорю», повідомляє офіційний сайт «Зорі».
І Тимчик, і Михайличенко виступатимуть в луганському клубі на правах оренди. Угода розрахована на півтора роки.
Обидва футболісти в цьому сезоні виступали в оренді за «Сталь». На рахунку правого захисника Тимчика 15 матчів в УПЛ, у лівого захисника Михайличенка - 16 зустрічей і 2 асисти.
Нагадаємо, що «Волинь» посилилася одразу сімома футболістами.