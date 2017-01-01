Два футболісти «Динамо» перейшли в луганську «Зорю»

Обидва гравці викликалися до молодіжної збірної України

Футболісти «Динамо» Богдан Михайличенко та Олександр Тимчик перейшли в «Зорю», повідомляє офіційний сайт «Зорі». І Тимчик, і Михайличенко виступатимуть в луганському клубі на правах оренди. Угода розрахована на півтора роки. Обидва футболісти в цьому сезоні виступали в оренді за «Сталь». На рахунку