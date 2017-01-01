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    Два футболісти «Динамо» перейшли в луганську «Зорю»

    Обидва гравці викликалися до молодіжної збірної України
    Футболісти «Динамо» Богдан Михайличенко та Олександр Тимчик перейшли в «Зорю», повідомляє офіційний сайт «Зорі». І Тимчик, і Михайличенко виступатимуть в луганському клубі на правах оренди. Угода розрахована на півтора роки. Обидва футболісти в цьому сезоні виступали в оренді за «Сталь». На рахунку
    • Вчора, 22:31
    • Розсилка
    <span>Олександр Тимчик</span>
    Олександр Тимчик

    Обидва гравці викликалися до молодіжної збірної України

    Футболісти «Динамо» Богдан Михайличенко та Олександр Тимчик перейшли в «Зорю», повідомляє офіційний сайт «Зорі».

    І Тимчик, і Михайличенко виступатимуть в луганському клубі на правах оренди. Угода розрахована на півтора роки.

    Обидва футболісти в цьому сезоні виступали в оренді за «Сталь». На рахунку правого захисника Тимчика 15 матчів в УПЛ, у лівого захисника Михайличенка - 16 зустрічей і 2 асисти.

    Нагадаємо, що «Волинь» посилилася одразу сімома футболістами.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» «Зоря»
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