Два українця потрапили до числа найкращих молодих футболістів Європи
На нагороду Golden Boy претендують Ілля Забарний і Михайло Мудрик
Молоді гравці «Динамо» і «Шахтаря», відповідно, Ілля Забарний і Михайло Мудрик, продовжують знаходитися серед претендентів на звання найкращого молодого футболіста Європи до 21 року. Рейтинг складає італійське видання Tuttosport, а переможець щорічно отримує нагороду Golden Boy.
Від початкових 100 претендентів список номінантів скоротився до 40. Забарний і Мудрик увійшли до числа найкращих.
Ілля Забарний став основним захисником київського «Динамо» у 18 років. Встиг зіграти вже не тільки на клуб, а й у фінальній частині чемпіонату Європи.
Михайло Мудрик не часто з’являється на полі в стартовому складі «Шахтаря», але його вихід на заміну в грі з «Монако», коли через його активність захисник французького клубу забив гол у власні ворота, дозволив «гірникам» потрапити до групового турніру ліги чемпіонів.
Топ-40 номінантів на премію Golden Boy
Німеччина: Карім-Девід Адеємі («Зальцбург»), Джамал Мусіала («Баварія»), Флоріан Вірц («Баєр»).
Франція: Раян Аїт-Нурі («Вулвергемптон»), Едуардо Камавінга («Реал»), Раян Черкі («Ліон»), Мохамед-Алі Чо («Анже»), Вільям Саліба («Марсель»), Кефрен Тюрам-Ульєн (Франція).
Іспанія: Андер Барренечеа («Реал Сосьєдад»), Ерік Гарсія, Педрі (обидва – «Барселона»), Браян Гіль («Тоттенгем»), Єремі Піно («Вільярреал»).
Англія: Джуд Беллінгем («Боруссія» Дортмунд), Мейсон Грінвуд («Манчестер Юнайтед»), Ноні Мадуеке (ПСВ), Букайо Сака («Арсенал»), Люк Томас («Лестер»).
Нідерланди: Мірон Боаду («Монако»), Браян Броббі («Лейпциг»), Раян Гравенберх, Юрьєн Тімбер (обидва – «Аякс»), Мохаммед Іхаттарен («Сампдорія»).
Португалія: Франціско да Консейсау («Порту»), Матіас Гонсалу Рамош («Бенфіка»), Нуну Мендеш (ПСЖ).
Бельгія: Шарль Де Кетеларе («Брюгге»), Жеремі Доку («Ренн»).
Туреччина: Ерсін Дестаноглу («Бешикташ»).
Хорватія: Йошко Гвардіол («Лейпциг»).
Гвінея: Ілайш Моріба («Лейпциг»).
Кот-д'Івуар: Оділон Коссуну («Байєр»).
Швейцарія: Фелікс Мамбімбі («Янг Бойз»).
Бразилія: Габрієль Мартінеллі («Арсенал»).
Україна: Михайло Мудрик («Шахтар»), Ілля Забарний («Динамо»).
Італія: Роберто Пічоллі («Аталанта»).
США: Джованні Рейна («Боруссія» Дортмунд).
Уругвай: Мартін Сатріано («Інтер»).
Остаточний список футболістів на звання Golden Boy буде опублікований у жовтні. У нього увійдуть 20 гравців.
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