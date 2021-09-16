Два українця потрапили до числа найкращих молодих футболістів Європи

На нагороду Golden Boy претендують Ілля Забарний і Михайло Мудрик

Молоді гравці «Динамо» і «Шахтаря», відповідно, Ілля Забарний і Михайло Мудрик, продовжують знаходитися серед претендентів на звання найкращого молодого футболіста Європи до 21 року. Рейтинг складає італійське видання Tuttosport, а переможець щорічно отримує нагороду Golden Boy.

Від початкових 100 претендентів список номінантів скоротився до 40. Забарний і Мудрик увійшли до числа найкращих.

Ілля Забарний став основним захисником київського «Динамо» у 18 років. Встиг зіграти вже не тільки на клуб, а й у фінальній частині чемпіонату Європи.

Михайло Мудрик не часто з’являється на полі в стартовому складі «Шахтаря», але його вихід на заміну в грі з «Монако», коли через його активність захисник французького клубу забив гол у власні ворота, дозволив «гірникам» потрапити до групового турніру ліги чемпіонів.

Топ-40 номінантів на премію Golden Boy

Німеччина: Карім-Девід Адеємі («Зальцбург»), Джамал Мусіала («Баварія»), Флоріан Вірц («Баєр»).

Франція: Раян Аїт-Нурі («Вулвергемптон»), Едуардо Камавінга («Реал»), Раян Черкі («Ліон»), Мохамед-Алі Чо («Анже»), Вільям Саліба («Марсель»), Кефрен Тюрам-Ульєн (Франція).

Іспанія: Андер Барренечеа («Реал Сосьєдад»), Ерік Гарсія, Педрі (обидва – «Барселона»), Браян Гіль («Тоттенгем»), Єремі Піно («Вільярреал»).

Англія: Джуд Беллінгем («Боруссія» Дортмунд), Мейсон Грінвуд («Манчестер Юнайтед»), Ноні Мадуеке (ПСВ), Букайо Сака («Арсенал»), Люк Томас («Лестер»).

Нідерланди: Мірон Боаду («Монако»), Браян Броббі («Лейпциг»), Раян Гравенберх, Юрьєн Тімбер (обидва – «Аякс»), Мохаммед Іхаттарен («Сампдорія»).

Португалія: Франціско да Консейсау («Порту»), Матіас Гонсалу Рамош («Бенфіка»), Нуну Мендеш (ПСЖ).

Бельгія: Шарль Де Кетеларе («Брюгге»), Жеремі Доку («Ренн»).

Туреччина: Ерсін Дестаноглу («Бешикташ»).

Хорватія: Йошко Гвардіол («Лейпциг»).

Гвінея: Ілайш Моріба («Лейпциг»).

Кот-д'Івуар: Оділон Коссуну («Байєр»).

Швейцарія: Фелікс Мамбімбі («Янг Бойз»).

Бразилія: Габрієль Мартінеллі («Арсенал»).

Україна: Михайло Мудрик («Шахтар»), Ілля Забарний («Динамо»).

Італія: Роберто Пічоллі («Аталанта»).

США: Джованні Рейна («Боруссія» Дортмунд).

Уругвай: Мартін Сатріано («Інтер»).

Остаточний список футболістів на звання Golden Boy буде опублікований у жовтні. У нього увійдуть 20 гравців.