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    Два українця потрапили до числа найкращих молодих футболістів Європи

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    Михайло Мудрик вперше потрапив до числа номінантів престижної премії - Два українця потрапили до числа найкращих молодих футболістів Європи
    Михайло Мудрик вперше потрапив до числа номінантів престижної премії
    Фото з відкритих джерел

    На нагороду Golden Boy претендують Ілля Забарний і Михайло Мудрик

    Молоді гравці «Динамо» і «Шахтаря», відповідно, Ілля Забарний і Михайло Мудрик, продовжують знаходитися серед претендентів на звання найкращого молодого футболіста Європи до 21 року. Рейтинг складає італійське видання Tuttosport, а переможець щорічно отримує нагороду Golden Boy.

    Від початкових 100 претендентів список номінантів скоротився до 40. Забарний і Мудрик увійшли до числа найкращих.

    Ілля Забарний став основним захисником київського «Динамо» у 18 років. Встиг зіграти вже не тільки на клуб, а й у фінальній частині чемпіонату Європи.

    Михайло Мудрик не часто з’являється на полі в стартовому складі «Шахтаря», але його вихід на заміну в грі з «Монако», коли через його активність захисник французького клубу забив гол у власні ворота, дозволив «гірникам» потрапити до групового турніру ліги чемпіонів.

    Топ-40 номінантів на премію Golden Boy

    Німеччина: Карім-Девід Адеємі («Зальцбург»), Джамал Мусіала («Баварія»), Флоріан Вірц («Баєр»).

    Франція: Раян Аїт-Нурі («Вулвергемптон»), Едуардо Камавінга («Реал»), Раян Черкі («Ліон»), Мохамед-Алі Чо («Анже»), Вільям Саліба («Марсель»), Кефрен Тюрам-Ульєн (Франція).

    Іспанія: Андер Барренечеа («Реал Сосьєдад»), Ерік Гарсія, Педрі (обидва – «Барселона»), Браян Гіль («Тоттенгем»), Єремі Піно («Вільярреал»).

    Англія: Джуд Беллінгем («Боруссія» Дортмунд), Мейсон Грінвуд («Манчестер Юнайтед»), Ноні Мадуеке (ПСВ), Букайо Сака («Арсенал»), Люк Томас («Лестер»).

    Нідерланди: Мірон Боаду («Монако»), Браян Броббі («Лейпциг»), Раян Гравенберх, Юрьєн Тімбер (обидва – «Аякс»), Мохаммед Іхаттарен («Сампдорія»).

    Португалія: Франціско да Консейсау («Порту»), Матіас Гонсалу Рамош («Бенфіка»), Нуну Мендеш (ПСЖ).

    Бельгія: Шарль Де Кетеларе («Брюгге»), Жеремі Доку («Ренн»).

    Туреччина: Ерсін Дестаноглу («Бешикташ»).

    Хорватія: Йошко Гвардіол («Лейпциг»).

    Гвінея: Ілайш Моріба («Лейпциг»).

    Кот-д'Івуар: Оділон Коссуну («Байєр»).

    Швейцарія: Фелікс Мамбімбі («Янг Бойз»).

    Бразилія: Габрієль Мартінеллі («Арсенал»).

    Україна: Михайло Мудрик («Шахтар»), Ілля Забарний («Динамо»).

    Італія: Роберто Пічоллі («Аталанта»).

    США: Джованні Рейна («Боруссія» Дортмунд).

    Уругвай: Мартін Сатріано («Інтер»).

    Остаточний список футболістів на звання Golden Boy буде опублікований у жовтні. У нього увійдуть 20 гравців.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Два українця потрапили до числа найкращих молодих футболістів Європи