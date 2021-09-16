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    Український захисник «Брюгге» зіграв краще за Мессі в Лізі чемпіонів

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    Едуард Соболь вдало протидіяв Ліонелю Мессі - Український захисник «Брюгге» зіграв краще за Мессі в Лізі чемпіонів
    Едуард Соболь вдало протидіяв Ліонелю Мессі
    Фото з відкритих джерел

    Едуард Соболь відзначився гольовою передачею і отримав високу оцінку

    Захисник «Брюгге» і збірної України Едуард Соболь провів повний матч першого туру групового турніру ліги чемпіонів проти «Парі Сен-Жермен», який зібрав у складі найдорожчих гравців світу, в тому числі Неймара, Мбаппе і Мессі. Останній діяв на фланзі, на якому грає Соболь і нічим не зміг себе проявити. А ось українець віддав результативну передачу на Ванаку, завдяки чому «Брюгге» зрівняв рахунок (1:1).

    За свої дії на полі Едуард отримав від аналітиків WhoScored 7,4 бали з 10 можливих – це більше, ніж оцінили гру капітана збірної Аргентини. Лео заслужив оцінку в 7 балів.

    В першому турі ліги чемпіонів по-різному виступили українські клуби.

    «Шахтар» сенсаційно поступився дебютанту Ліги чемпіонів, а «Динамо» постраждало через систему VAR, перегляд якої дозволив судді відмінити гол киян через положення «поза грою», яке було ще на початку результативної атаки.

    Всі результати 1-го туру Ліги чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Український захисник «Брюгге» зіграв краще за Мессі в Лізі чемпіонів