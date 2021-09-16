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    Вівці змусили Роналду змінити помешкання

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    Кріштіану Роналду відзначився дублем вже в першому після повернення матчі за "Манчестер Юнайтед" - Вівці змусили Роналду змінити помешкання
    Кріштіану Роналду відзначився дублем вже в першому після повернення матчі за "Манчестер Юнайтед"
    Фото з відкритих джерел

    Родина португальського нападника переїхала в будинок, вдвічі дешевший за попередній

    Нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду з родиною змушені були залишити дорогий будинок в передмісті Манчестера, куди поселилися після повернення форварда в Англію. Особняк вартістю 6 млн фунтів стерлінгів не підійшов родині зірки футболу через вівців. Тварини, яких випасають на полях неподалік будинку, просипаються дуже рано і не давали Кріштіану як слід висипатися. Як пише Mirror, дім у мальовничій частині, але в полі не відповідав вимогам гравця до системи безпеки маєтку.

    Родина Роналду переїхала в більш простіший і більш дешевший будинок у Чешірі. Там є басейн, гараж на чотири машини і міні-кінотеатр.

    Повідомляється також, що раніше Роналду вже мешкав у цих краях і добре їх знає. Тому, коли галас навколо його переходу з «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» вщухне, він зможе відвідувати улюблені з молодості місця.

    36-річний Роналду відзначився дублем у першому ж матчі за «МЮ» після повернення. Команда Уле-Гуннара Сульшера в 4-му турі англійської Прем'єр-ліги перемогла «Ньюкасл» з рахунками 4:1.

    У Лізі чемпіонів манкуніанці несподівано поступилися швейцарському «Янг Бойз».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    Вівці змусили Роналду змінити помешкання