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    У «Шахтарі» пояснили, чому перед матчем Ліги чемпіонів команда жила в готелі «Росія»

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    Юрій Вернидуб, який тренує&nbsp;&laquo;Шериф&raquo;, здобув першу перемогу в груповому турнірі Ліги чемпіонів - У «Шахтарі» пояснили, чому перед матчем Ліги чемпіонів команда жила в готелі «Росія»
    Юрій Вернидуб, який тренує «Шериф», здобув першу перемогу в груповому турнірі Ліги чемпіонів
    Фото: ФК Шериф

    У Тирасполі є лише одне місце для ночівлі, яке відповідає вимогам УЄФА

    Донецький «Шахтар», який у першому турі групового турніру Ліги чемпіонів сенсаційно поступився в Тирасполі місцевому «Шерифу», перед грою поселився в готелі з назвою «Росія». Враховуючи, що саме росіяни пішли війною на Україну й окупували в тому числі Донецьк і залишили «гірників» без рідного стадіону, вибір дещо здивував. Як виявилося, на те були поважні причини. Про це розповів директор департаменту стратегічного розвитку і комунікацій «Шахтаря» Юрій Свиридов.

    «Це був вибір без вибору. На весь Тирасполь є тільки один готель – «Росія», здатний за кількістю номерів і інфраструктурою прийняти делегацію футбольного клубу на матчі Ліги чемпіонів.

    Навіть команді академії клубу, яка грала в Юнацькій Лізі УЄФА, через брак готелів у місті довелося жити на базі «Шерифа», – розповів Свиридов.

    Свого часу, нагадаємо, Росія окупувала Придністров’я, столицею якого є Тирасполь. Там досі базується 14 загальновійськова армія РФ.

    Раніше до Придністров’я не пустили журналістку «Главкома», яка їхала на матч «Шериф» – «Шахтар» з Кишинева.

    Гра, нагадаємо, завершилася сенсаційною поразкою українського клубу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    У «Шахтарі» пояснили, чому перед матчем Ліги чемпіонів команда жила в готелі «Росія»