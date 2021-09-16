У «Шахтарі» пояснили, чому перед матчем Ліги чемпіонів команда жила в готелі «Росія»

У Тирасполі є лише одне місце для ночівлі, яке відповідає вимогам УЄФА

Донецький «Шахтар», який у першому турі групового турніру Ліги чемпіонів сенсаційно поступився в Тирасполі місцевому «Шерифу», перед грою поселився в готелі з назвою «Росія». Враховуючи, що саме росіяни пішли війною на Україну й окупували в тому числі Донецьк і залишили «гірників» без рідного стадіону, вибір дещо здивував. Як виявилося, на те були поважні причини. Про це розповів директор департаменту стратегічного розвитку і комунікацій «Шахтаря» Юрій Свиридов.

«Це був вибір без вибору. На весь Тирасполь є тільки один готель – «Росія», здатний за кількістю номерів і інфраструктурою прийняти делегацію футбольного клубу на матчі Ліги чемпіонів.

Навіть команді академії клубу, яка грала в Юнацькій Лізі УЄФА, через брак готелів у місті довелося жити на базі «Шерифа», – розповів Свиридов.

Свого часу, нагадаємо, Росія окупувала Придністров’я, столицею якого є Тирасполь. Там досі базується 14 загальновійськова армія РФ.

Раніше до Придністров’я не пустили журналістку «Главкома», яка їхала на матч «Шериф» – «Шахтар» з Кишинева.

Гра, нагадаємо, завершилася сенсаційною поразкою українського клубу.