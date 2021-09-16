Збірна України впала в рейтингу ФІФА

В порівнянні з серпнем національна команда опустилася на 27 місце

В оновленому рейтингу FIFA в порівнянні з серпнем збірна України опустилася з 25 на 27 місце. Падіння може продовжитися в наступному місяці, адже результати національної команди не покращилися. У вересні під керівництвом в.о. головного тренера Олександра Петракова вона зіграла внічию три матчі.

Збірна України зберігає шанси на вихід до фінальної частини чемпіонату світу. Після 5 турів вона йде другою і, щоб потрапити до наступного етапу з другого місця, їй треба виграти два матча в Боснії і Герцеговини і один – у Фінляндії.

Очолює рейтинг збірна Бельгії. До топ-5 також входять команди Бразилії, Англії, Франції та Італії.

Рейтинг збірних FIFA

1 (1). Бельгія – 1832,33 очка

2 (2). Бразилія – 1811,73

3 (4). Англія – 1755,44

4 (3). Франція – 1754,31

5 (5). Італія – 1735,73

6 (6). Аргентина – 1725,31

7 (8). Португалія – 1674,90

8 (7). Іспанія – 1673,68

9 (9). Мексика – 1666,19

10 (11). Данія – 1658,49…

27 (25). Україна – 1520,07.

Раніше, нагадаємо, півзахисник збірної України Руслан Малиновський поїхав з табору національної команди і виклав свою позицію в листі на своїй сторінці в соцмережах.