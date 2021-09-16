Збірна України впала в рейтингу ФІФА
В порівнянні з серпнем національна команда опустилася на 27 місце
В оновленому рейтингу FIFA в порівнянні з серпнем збірна України опустилася з 25 на 27 місце. Падіння може продовжитися в наступному місяці, адже результати національної команди не покращилися. У вересні під керівництвом в.о. головного тренера Олександра Петракова вона зіграла внічию три матчі.
Збірна України зберігає шанси на вихід до фінальної частини чемпіонату світу. Після 5 турів вона йде другою і, щоб потрапити до наступного етапу з другого місця, їй треба виграти два матча в Боснії і Герцеговини і один – у Фінляндії.
Очолює рейтинг збірна Бельгії. До топ-5 також входять команди Бразилії, Англії, Франції та Італії.
Рейтинг збірних FIFA
1 (1). Бельгія – 1832,33 очка
2 (2). Бразилія – 1811,73
3 (4). Англія – 1755,44
4 (3). Франція – 1754,31
5 (5). Італія – 1735,73
6 (6). Аргентина – 1725,31
7 (8). Португалія – 1674,90
8 (7). Іспанія – 1673,68
9 (9). Мексика – 1666,19
10 (11). Данія – 1658,49…
27 (25). Україна – 1520,07.
Раніше, нагадаємо, півзахисник збірної України Руслан Малиновський поїхав з табору національної команди і виклав свою позицію в листі на своїй сторінці в соцмережах.
Читайте також: