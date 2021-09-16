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    Збірна України впала в рейтингу ФІФА

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    Збірна України впала в рейтингу ФІФА
    Фото з відкритих джерел

    В порівнянні з серпнем національна команда опустилася на 27 місце

    В оновленому рейтингу FIFA в порівнянні з серпнем збірна України опустилася з 25 на 27 місце. Падіння може продовжитися в наступному місяці, адже результати національної команди не покращилися. У вересні під керівництвом в.о. головного тренера Олександра Петракова вона зіграла внічию три матчі.

    Збірна України зберігає шанси на вихід до фінальної частини чемпіонату світу. Після 5 турів вона йде другою і, щоб потрапити до наступного етапу з другого місця, їй треба виграти два матча в Боснії і Герцеговини і один – у Фінляндії.

    Очолює рейтинг збірна Бельгії. До топ-5 також входять команди Бразилії, Англії, Франції та Італії.

    Рейтинг збірних FIFA

    1 (1). Бельгія – 1832,33 очка

    2 (2). Бразилія – 1811,73

    3 (4). Англія – 1755,44

    4 (3). Франція – 1754,31

    5 (5). Італія – 1735,73

    6 (6). Аргентина – 1725,31

    7 (8). Португалія – 1674,90

    8 (7). Іспанія – 1673,68

    9 (9). Мексика – 1666,19

    10 (11). Данія – 1658,49…

    27 (25). Україна – 1520,07.

    Раніше, нагадаємо, півзахисник збірної України Руслан Малиновський поїхав з табору національної команди і виклав свою позицію в листі на своїй сторінці в соцмережах.

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    Збірна України впала в рейтингу ФІФА