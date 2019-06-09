Дві бронзи і два фінали. Українські вільники тішать на Євро в Іспанії



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Каміль Керімов приніс збірній України з вільної боротьби першу медаль юніорського Євро-2019 unitedworldwrestling.org

Право боротися у медальних сутичках отримали відразу шестеро наших борців

У Понтеведрі (Іспанія) добігає до завершення юніорський чемпіонат Європи з трьох видів боротьби. Останніми нагороди розігрують представники вільного стилю. Медалі вже розіграні у п'яти вагових категоріях. Ще у п'яти вирішальні сутички відбудуться у неділю, 9 червня.

Українські вільники наразі мають у власній скарбничці дві бронзи.

Першу нагороду нашій команді приніс представник найлегшої ваги, до 57 кг. Каміль Керімов програв у півфіналі 5:8 туркові Ахмету Думану, але в сутичці за третє місце переміг 5:3 бронзового призера Євро-2017 серед кадетів Нікласа Штехеле з Німеччини.

Друга бронза на рахунку Данила Стасюка (до 97 кг). У чвертьфіналі Данило поступився 0:9 майбутньому чемпіонові Фейзуллі Актюрку з Туреччини. Втім, у втішному турнірі Стасюк здолав угорця Артура Веґа й тепер до бронзових нагород чемпіонатів Європи і світу серед кадетів додав медаль такого ж достоїнства на юніорському рівні.

Також мав змогу боротися за бронзу сьогодні й представник вагової категорії до 79 кг Олександр Вишняк. Однак через травму на килим у медальній сутичці Олександр не вийшов.

Проте основні досягнення очікують на українських вільників у заключний змагальний день. Відразу двоє наших борців - Олександр Євсеєнко (до 61 кг) і Юрій Ідзинський (до 125 кг) - боротимуться у фіналі. Демид Караченко (до 86 кг) завтра проведе сутичку за третє місце.

Інші українці до медальних поєдинків не добралися. Євген Дубовий (до 74 кг) зупинився у чвертьфіналі, Ерік Арушанян (до 65 кг) - в 1/8 фіналу, Андрій Нугуманов (до 70 кг) і Андрій Гика (до 92 кг) - у кваліфікації.

Нагадаємо, що раніше одне срібло українці здобули в греко-римській боротьбі й відразу сімома медалями відзначилися представниці жіночої боротьби.