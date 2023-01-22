Дві українки пробилися до третього кола парного розряду Australian Open

Калініна і Костюк разом зі своїми партнерками будуть змагатися за потрапляння в 1/4 фіналу Australian Open

Костюк і Калініна продовжують боротьбу на австралійських кортах

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Марта Костюк вийшли до третього кола парного розряду Australian Open.

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Калініна у парі з бельгійкою Алісон ван Ейтванк здолала восьмих сіяних Анну Даниліну з Казахстану та Санію Мірзу з Індії – 6-4, 4-6, 6-2.

У 1/8 фіналу Калініна та ван Ейтванк зустрінуться з одинадцятою сіяною парою Чжань Хаоцін/Ян Чжаосюань (Китайський Тайбей/Китай).

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Марта Костюк напередодні у парі з румункою Єлена-Габріелою Русе перемогла дев'ятий сіяний дует Ніколь Мелікар-Мартінес/Еллен Перес – 3-6, 7-6(7), 6-0

У 1/8 фіналу Костюк і Русе зіграють з чешками Міріам Колодзейовою та Маркетою Вондроушовою.

Нагадаємо, організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу заборонили приносити прапори Росії та Білорусі після інциденту у перший день турніру.