Хамовитого президента Федерації велоспорту усунули. Але є одне «але»
Позачерговий конгрес висловив Олександрові Башенку недовіру. Тепер той вочевидь чіплятиметься за юридичні тонкощі
Делегати позачергової конференції Федерації велосипедного спорту одноголосно звільнили пана Олександра Башенка з посади президента ФВУ. Причина – порушення етичних норм стосовно чемпіонки ІІ Європейських ігор Ганни Соловей і незадовільна робота на посаді очільника федерації.
Проте це ще не все. Тепер юристи спортсменки збираються добитися через суд від пана Башенка вибачень за образи.
«Українці-спортсмени здатні на спортивний імпічмент, - написав у себе в «Фейсбуку» адвокат Юрій Юрченко. – Наше адвокатське бюро поклало юридичну основу цьому незворотньому процесу. А завдяки «реформам» Мінмолодьспорту судові тяганини ще довго триватимуть в державних судах. Оскільки досі так і не впроваджено на всі Федерації юрисдикцію Спортивного арбітражного суду при Національному олімпійському комітеті України».
Нагадаємо, 28 червня Федерація велоспорту на своїй сторінці в Facebook привітала з перемогою на Європейських іграх не Соловей, а голову Київської міської федерації велосипедного спорту Сергія Мухомора. Соловей заявила, що Мухомор не має відношення до її перемоги, після чого Башенко нахамив спортсменці, а також почав погрожувати тим, що вижене її зі збірної України.
На початку липня у Києві відбулася акція на підтримку Соловей, на якій мітингувальники вимагали відправити Башенка у відставку.
Найвірогіднішим претендентом на крісло нового очільника Федерації велоспорту України називають колишнього професійного велогонщика Андрія Гривка, який раніше був заступником пана Башенка.