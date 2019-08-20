Хамовитого президента Федерації велоспорту усунули. Але є одне «але»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Башенко усунений, але вочевидь ще захищатиметься Фото із соцмереж

Позачерговий конгрес висловив Олександрові Башенку недовіру. Тепер той вочевидь чіплятиметься за юридичні тонкощі

Делегати позачергової конференції Федерації велосипедного спорту одноголосно звільнили пана Олександра Башенка з посади президента ФВУ. Причина – порушення етичних норм стосовно чемпіонки ІІ Європейських ігор Ганни Соловей і незадовільна робота на посаді очільника федерації.

Проте це ще не все. Тепер юристи спортсменки збираються добитися через суд від пана Башенка вибачень за образи.

«Українці-спортсмени здатні на спортивний імпічмент, - написав у себе в «Фейсбуку» адвокат Юрій Юрченко. – Наше адвокатське бюро поклало юридичну основу цьому незворотньому процесу. А завдяки «реформам» Мінмолодьспорту судові тяганини ще довго триватимуть в державних судах. Оскільки досі так і не впроваджено на всі Федерації юрисдикцію Спортивного арбітражного суду при Національному олімпійському комітеті України».

Нагадаємо, 28 червня Федерація велоспорту на своїй сторінці в Facebook привітала з перемогою на Європейських іграх не Соловей, а голову Київської міської федерації велосипедного спорту Сергія Мухомора. Соловей заявила, що Мухомор не має відношення до її перемоги, після чого Башенко нахамив спортсменці, а також почав погрожувати тим, що вижене її зі збірної України.

На початку липня у Києві відбулася акція на підтримку Соловей, на якій мітингувальники вимагали відправити Башенка у відставку.

Найвірогіднішим претендентом на крісло нового очільника Федерації велоспорту України називають колишнього професійного велогонщика Андрія Гривка, який раніше був заступником пана Башенка.