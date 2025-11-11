Головна Спорт Новини
Двоє домініканських бейсболістів постануть перед судом за махінації зі ставками

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Двоє домініканських бейсболістів постануть перед судом за махінації зі ставками
Луїс Ортіс грав за збірну Домініканської Республіки в останньому розіграші Світової класики бейсболу
фото: Wendell Cruz-Imagn Images

Кар'єра у провідній лізі світу може перетворитися на перебування за ґратами

Двох пітчерів (гравців, які виконують кидки) клубу «Клівленд Гардіанс» Луїса Ортіса та Еммануеля Класе у неділю в Нью-Йорку звинуватили у федеральних злочинах, пов'язаних з організацією договірних ставок на окремі подачі під час матчів американської MLB. Про це повідомляє «Главком»

Прокуратура Східного округу Нью-Йорка стверджує, що 26-річний Ортіс і 27-річний Класе, які обидва родом з Домініканської Республіки, брали участь у схемі, організованій корумпованими гравцями на ставках, які розміщували сотні тисяч доларів на заздалегідь визначені події. За даними обвинувачення, спортсмени за хабарі та «відкати» погоджувалися свідомо впливати на результат певних подач, домовляючись маніпулювати типом та швидкістю кидків. Це допомагало отримувати потрібний результат у випадку ставок на конкретні події або статистичні показники у грі.

Еммануель Класе, триразовий учасник Матчу всіх зірок, згідно з обвинуваченням, приєднався до схеми в травні 2023 року. Він нібито погоджувався на договірні кидки, часто на першій подачі, і нерідко відправляв м'яч у землю або далеко за межі зони страйку, щоб гарантувати, що він буде зарахований як «бол» (кидок поза зоною). Класе отримував фінансові винагороди за свої дії та, за деякими даними, навіть надавав гроші для фінансування шахрайської схеми, допомігши спільникам виграти щонайменше 400 тисяч доларів.

Луїс Ортіс нібито приєднався до змови пізніше – у червні цього року. Стверджують, що Ортіс отримував хабарі за кидки в двох іграх. Наприклад, перед матчем 15 червня він погодився кинути «бол» в обмін на 5 тисяч доларів, причому Класе також отримав 5 тисяч доларів за організацію. Під час матчу 27 червня, за який Ортіс отримав 7 тисяч доларів, Класе нібито зняв 50 тисяч доларів готівкою та надав 15 тисяч доларів спільнику для розміщення ставок, що принесло змовникам щонайменше 60 тисяч доларів виграшу.

Через це Ортіс був заарештований у Бостоні в неділю і має постати перед судом. Класе, на відміну від партнера, на момент оприлюднення інформації під вартою не перебував. Серед звинувачень, висунутих проти гравців, – змова з метою шахрайства з використанням електронних засобів, змова з метою шахрайства з використанням електронних засобів чесних послуг, змова з метою впливу на спортивні змагання шляхом підкупу та змова з метою відмивання грошей. За кожним із пунктів обвинувачені можуть отримати до 20 років ув'язнення.

Адвокати обох бейсболістів рішуче відкидають звинувачення. Кріс Георґаліс, адвокат Ортіса, назвав справу уряду «слабкою і непрямою», заявивши, що його клієнт «ніколи і ні за що не вплинув би неналежним чином на гру». Майкл Дж. Феррара, захисник Класе, також наполягає на невинності свого клієнта.

MLB підтвердила, що тісно співпрацювала з федеральними правоохоронними органами від початку розслідування, і зазначила, що її власне розслідування триває.

Нагадаємо, що у Туреччині були затримані 18 підозрюваних у справі про ставки на футбольні матчі.

