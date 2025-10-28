Головна Спорт Новини
Збірна України з паратриатлону здобула дві нагороди Кубку світу

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Збірна України з паратриатлону здобула дві нагороди Кубку світу
Українці вибороли срібло та бронзу у Туреччині

Змагання відбулися у Туреччині за участі 90 спортсменів із 15 країн

Двома медалями завершила збірна України з пара триатлону змагальний сезон-2025. Про це повідомляє «Главком».

На Кубку світу з пара триатлону-2025, що відбувся у Туреччині за участі 90 спортсменів із 15 країн, українці вибороли срібло та бронзу:

  • «Срібло»: Аліса Колпакчи (клас РТS5)
  • «Бронза»: Віта Олексюк (гайд Наталія Мацупко, клас РTVI).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

