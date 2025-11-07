Головна Спорт Новини
У Туреччині були затримані 18 підозрюваних у справі про ставки на футбольні матчі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Скандал у турецькому футболі набирає обертів
Скандал у турецькому футболі набирає обертів

Турецька прокуратура видала ордери на арешт 17 суддів та президента одного з провідних футбольних клубів

Щонайменше 18 людей затримано в Туреччині для проведення допиту в рамках розслідування скандалу зі ставками у турецькому футболі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hurriyet.

Раніше турецька прокуратура видала ордери на арешт 21 особи, включаючи 17 суддів та президента одного з провідних футбольних клубів.

За даними головної прокуратури Стамбула, під час скоординованих ранкових рейдів у Стамбулі та 11 інших провінціях було затримано щонайменше 18 підозрюваних. Арбітри перебувають під слідством та підозрюються у зловживанні посадовими повноваженнями та впливі на результат матчів.

Раніше Турецька федерація футболу (TFF) повідомила, що 371 суддя з 571 має як мінімум один аккаунт у букмекерських конторах. З них 152 арбітри регулярно роблять ставки. Було відсторонено 149 головних рефері та помічників.

Президент TFF Ібрагім Хаджіосманоглу заявив, що 10 суддів зробили ставки на понад 10 тисяч матчів кожен протягом п'яти років.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
