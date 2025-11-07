У Туреччині були затримані 18 підозрюваних у справі про ставки на футбольні матчі

Турецька прокуратура видала ордери на арешт 17 суддів та президента одного з провідних футбольних клубів

Щонайменше 18 людей затримано в Туреччині для проведення допиту в рамках розслідування скандалу зі ставками у турецькому футболі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hurriyet.

Раніше турецька прокуратура видала ордери на арешт 21 особи, включаючи 17 суддів та президента одного з провідних футбольних клубів.

За даними головної прокуратури Стамбула, під час скоординованих ранкових рейдів у Стамбулі та 11 інших провінціях було затримано щонайменше 18 підозрюваних. Арбітри перебувають під слідством та підозрюються у зловживанні посадовими повноваженнями та впливі на результат матчів.

Раніше Турецька федерація футболу (TFF) повідомила, що 371 суддя з 571 має як мінімум один аккаунт у букмекерських конторах. З них 152 арбітри регулярно роблять ставки. Було відсторонено 149 головних рефері та помічників.

Президент TFF Ібрагім Хаджіосманоглу заявив, що 10 суддів зробили ставки на понад 10 тисяч матчів кожен протягом п'яти років.

