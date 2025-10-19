Головна Спорт Новини
Олімпійська чемпіонка зламала мізинець, вдарившись об кут дивана

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
34-річна Дігінс є чинною володаркою Кубка світу

Дігінс: Без труднощів – ніяк

Американська лижниця Джессіка Дігінс зламала мізинець, ударившись об куток дивана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram спортсменки.

«Вчора я вдарилася об кут дивана та зламала мізинець. Таке трапляється: врешті-решт, без труднощів – ніяк. І це стане частиною моєї цікавої історії на шляху до Олімпійських ігор. Раніше я ніколи не ламала пальці на нозі, це щось новеньке. Але нічого серйозного», – розповіла Діґгінс у соцмережі.

34-річна Дігінс є чинною володаркою Кубка світу, а також олімпійською чемпіонкою і дворазовою чемпіонкою світу з лижних гонок.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

