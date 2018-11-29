Двоє гравців «Шахтаря» потрапили в команду тижня Fantasy Football від УЄФА
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Розсилка
Тайсон
Фото: ФК Шахтар
Тайсон приніс гравцям в фентезі 15 балів, а Ісмаїлі - 10
В команду тижня Fantasy Football від УЄФА за підсумками 5-го туру Ліги чемпіонів потрапили гравці «Шахтаря» Тайсон і Ісмаїлі.
Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Тайсон приніс гравцям в фентезі 15 балів, а Ісмаїлі - 10.
В Команду недели Fantasy Football по итогам 5-то тура попали сразу трое представителей "Баварии" и два игрока @FCShakhtar #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/DIBRYNNJpJ— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 29 ноября 2018 г.
Як відомо, у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» у драматичному матчі на виїзді здолав німецький «Гоффенгайм» (3:2).
Нагадаємо, хавбек «Шахтаря» Тайсон став найкращим гравцем матчу з «Гоффенгаймом» за версією авторитетного порталу WhoScored.