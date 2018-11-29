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    Двоє гравців «Шахтаря» потрапили в команду тижня Fantasy Football від УЄФА

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    Тайсон - Двоє гравців «Шахтаря» потрапили в команду тижня Fantasy Football від УЄФА
    Тайсон
    Фото: ФК Шахтар

    Тайсон приніс гравцям в фентезі 15 балів, а Ісмаїлі - 10

    В команду тижня Fantasy Football від УЄФА за підсумками 5-го туру Ліги чемпіонів потрапили гравці «Шахтаря» Тайсон і Ісмаїлі.

    Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

    Тайсон приніс гравцям в фентезі 15 балів, а Ісмаїлі - 10.

    Як відомо, у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» у драматичному матчі на виїзді здолав німецький «Гоффенгайм» (3:2).

    Нагадаємо, хавбек «Шахтаря» Тайсон став найкращим гравцем матчу з «Гоффенгаймом» за версією авторитетного порталу WhoScored.

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