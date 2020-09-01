Двоє гравців суперника збірної України по Лізі націй інфікувалися коронавірусом



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Траоре на тренуванні іспанської збірної Світлина - Marca

Обидва футболісти вже покинули табір національної збірної Іспанії

Збірна Іспанії з футболу зазнала кадрових втрат перед матчем з Україною в Лізі націй.

Одразу у двох футболістів «фурії роха» виявили коронавірус. Спочатку це був Мікель Оярсабаль, який представляє «Реал Сосьєдад». Другим виявився Адама Траоре. У гравця «Вулверхемптона» були виявлені сліди коронавірусу в ході тестування в Англії.

Замість Оярсабаля до збірної вже встигли викликати Жерара Морено із «Вільяреалу».

Примітно, що Траоре провів блискучий сезон в «Вулверхемптоні», протягом якого забив шість голів і віддав 12 результативних передач в 54 матчах у всіх турнірах. За збірну Іспанії вихованець «Барселони» поки не встиг дебютувати.

Зауважимо, що в третього вересня Іспанія зіграє проти Німеччини в Штутгарті, а шостого вересня зустрінеться з Україною в Лізі націй.

Джерело: Marca