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    Двоє гравців суперника збірної України по Лізі націй інфікувалися коронавірусом

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    Траоре на тренуванні іспанської збірної&nbsp; - Двоє гравців суперника збірної України по Лізі націй інфікувалися коронавірусом
    Траоре на тренуванні іспанської збірної 
    Світлина - Marca

    Обидва футболісти вже покинули табір національної збірної Іспанії

    Збірна Іспанії з футболу зазнала кадрових втрат перед матчем з Україною в Лізі націй.

    Одразу у двох футболістів «фурії роха» виявили коронавірус. Спочатку це був Мікель Оярсабаль, який представляє «Реал Сосьєдад». Другим виявився Адама Траоре. У гравця «Вулверхемптона» були виявлені сліди коронавірусу в ході тестування в Англії.

    Замість Оярсабаля до збірної вже встигли викликати Жерара Морено із «Вільяреалу».

    Примітно, що Траоре провів блискучий сезон в «Вулверхемптоні», протягом якого забив шість голів і віддав 12 результативних передач в 54 матчах у всіх турнірах. За збірну Іспанії вихованець «Барселони» поки не встиг дебютувати.

    Зауважимо, що в третього вересня Іспанія зіграє проти Німеччини в Штутгарті, а шостого вересня зустрінеться з Україною в Лізі націй.

    Читайте також: Два українські клуби дізналися потенційних суперників по кваліфікації Ліги Європи.  

    Джерело: Marca

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Ліга націй Херард Морено ФК Вільярреал Мікель Оярсабаль ФК «Вулвергемптон» Адама Траоре ФК «Реал Сосьєдад»
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