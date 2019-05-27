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    Два українських футболісти виграли Кубок Білорусі (відео)

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    Василь Прийма і Микита Таткарков здобули свій перший білоруський трофей - Два українських футболісти виграли Кубок Білорусі (відео)
    Василь Прийма і Микита Таткарков здобули свій перший білоруський трофей
    Фото із соцмереж

    У складі команди-фіналіста теж грало два наших представники

    Українці Микита Татарков та Василь Прийма стали володарями Кубка Білорусі-2018/2019 у складі солігорського «Шахтаря».

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    У фінальному матчі, який відбувся 26 травня на Центральному стадіоні Вітебська «гірники» перемогли 2:0 однойменний футбольний клуб. На 45-й хвилині рахунок відкрив австрійський нападник Дарко Бодуль, а на 80-й хвилині питання про переможця зняв сербський оборонець Нікола Антіч.

    Вихованець запорізького футболу Микита Татарков провів на полі 64 хвилини і був замінений на Івана Бурка. Василь Прийма з Новояворівська на Львівщині з'явився на полі за кілька хвилин до фінального свистка, замінивши Валерія Громика.

    У складі «Вітебська» на полі зі стартових хвилин з'явилося два українці - півоборонець Артем Старгородський і нападник Максим Фещук. Обоє були замінені на 86-й хвилині. Ще один український гравець Олег Карамушка весь матч переглянув у складі резервіста команди господарів.

    Нагадаємо, що раніше володарями Суперкубка Білорусі в складі брестського «Динамо» стали українці Олександр Нойок, Олексій Хобленко і Артем Мілевський.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Мілевський Олександр Нойок Олексій Хобленко
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