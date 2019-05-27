Два українських футболісти виграли Кубок Білорусі (відео)



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Василь Прийма і Микита Таткарков здобули свій перший білоруський трофей Фото із соцмереж

У складі команди-фіналіста теж грало два наших представники

Українці Микита Татарков та Василь Прийма стали володарями Кубка Білорусі-2018/2019 у складі солігорського «Шахтаря».

У фінальному матчі, який відбувся 26 травня на Центральному стадіоні Вітебська «гірники» перемогли 2:0 однойменний футбольний клуб. На 45-й хвилині рахунок відкрив австрійський нападник Дарко Бодуль, а на 80-й хвилині питання про переможця зняв сербський оборонець Нікола Антіч.

Вихованець запорізького футболу Микита Татарков провів на полі 64 хвилини і був замінений на Івана Бурка. Василь Прийма з Новояворівська на Львівщині з'явився на полі за кілька хвилин до фінального свистка, замінивши Валерія Громика.

У складі «Вітебська» на полі зі стартових хвилин з'явилося два українці - півоборонець Артем Старгородський і нападник Максим Фещук. Обоє були замінені на 86-й хвилині. Ще один український гравець Олег Карамушка весь матч переглянув у складі резервіста команди господарів.

Нагадаємо, що раніше володарями Суперкубка Білорусі в складі брестського «Динамо» стали українці Олександр Нойок, Олексій Хобленко і Артем Мілевський.