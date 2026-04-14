Дворазова чемпіонка світу з фігурного катання потрапила до бази «Миротворця»

Медведєва брала участь у пропагандистському заході

Колишній російська фігуристка Євгенія Медведєва потрапила до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

За що Медведєва потрапила до бази «Миротворця»

У листопаді 2022 року Євгенія Медведєва провела публічну зустріч із так званим міністром спорту «Республіки Крим» Ольгою Торубаровою.

Автори «Миротворця» зазначають, що фігуристка є посібницею російських окупантів та співучасницею злочинів російської влади проти України та її громадян.

Євгенія Медведєва: що відомо

26-річна Медведєва є срібниою призеркою Олімпійських ігор 2018 року в одиночному катанні та командних змаганнях. Вона перемогла на чемпіонатах світу 2016 та 2017 років, у ці ж роки вона також ставала чемпіонкою Європи.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.