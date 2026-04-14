Дворазова чемпіонка світу з фігурного катання потрапила до бази «Миротворця»

Артем Худолєєв
Медведєва провела публічну зустріч із так званим міністром спорту «Республіки Крим» Торубаровою

Медведєва брала участь у пропагандистському заході

Колишній російська фігуристка Євгенія Медведєва потрапила до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

За що Медведєва потрапила до бази «Миротворця»

У листопаді 2022 року Євгенія Медведєва провела публічну зустріч із так званим міністром спорту «Республіки Крим» Ольгою Торубаровою.

Автори «Миротворця» зазначають, що фігуристка є посібницею російських окупантів та співучасницею злочинів російської влади проти України та її громадян.

Євгенія Медведєва: що відомо

26-річна Медведєва є срібниою призеркою Олімпійських ігор 2018 року в одиночному катанні та командних змаганнях. Вона перемогла на чемпіонатах світу 2016 та 2017 років, у ці ж роки вона також ставала чемпіонкою Європи.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Читайте також

Бугару належить чинний національний рекорд Чехії у метанні диска (71,26 метра)
Пішов з життя перший в історії чемпіон світу з метання диску
10 квiтня, 09:55
Різ не був обраний на драфті, але пізніше підписав контракт із «Вашингтоном»
Новачок НБА повторив досягнення легендарного О'Ніла
7 квiтня, 12:55
Анна Музичук вчетверте грає на найпрестижнішому шаховому турнірі
Українська шахістка Музичук вийшла на перше місце у Турнірі претенденток
1 квiтня, 23:21
Росіянки під час свого виступу використали плакат з написом «exotic ≠ striptease»
Російська команда з танців на пілоні втратила перемогу на турнірі, бо образила стриптизерок
30 березня, 18:57
Аліса Лю стала однією з зірок, які оголошували переможців номінацій на премії iHeartRadio Music Awards
Олімпійська чемпіонка Лю заявила, що їй допомогла перемогти відома співачка
30 березня, 17:08
Мікаель Кінзбері є автором ста перемог на рівні Кубка світу
Найвеличніший представник могулу завершив спортивну кар'єру на змаганнях у Канаді
28 березня, 19:59
Мандзин: Я їхав на Олімпіаду як конкурентоспроможна особистість
Біатлоніст Мандзин: Їхав на Олімпіаду не для того, щоб просто взяти участь
27 березня, 11:51
Мітингувальники обіцяють прийти під стіни міністерства ще завтра, 26 березня 2026 року
Студенти і викладачі найбільшого спортивного університету вийшли на мітинг до Мінспорту
25 березня, 18:16
Українські парафехтувальники показали чудові результати в Угорщині
Українські парафехтувальники здобули вісім медалей на Кубку світу
24 березня, 14:46

Новини

«Будучность» Ковляра поступилася лідеру Адріатичної ліги
«Будучность» Ковляра поступилася лідеру Адріатичної ліги
Дворазова чемпіонка світу з фігурного катання потрапила до бази «Миротворця»
Дворазова чемпіонка світу з фігурного катання потрапила до бази «Миротворця»
Одіозний президент іспанського клубу лякав гравців-мусульман своєї команди хамоном
Одіозний президент іспанського клубу лякав гравців-мусульман своєї команди хамоном
Українська чемпіонка світу Харькова повертається на змагання після піврічної паузи
Українська чемпіонка світу Харькова повертається на змагання після піврічної паузи
Триразовий чемпіон світу з лижних перегонів Вальнес став професійним футболістом
Триразовий чемпіон світу з лижних перегонів Вальнес став професійним футболістом
Один з найкращих спортсменів Росії підозрюється у вживанні допінгу
Один з найкращих спортсменів Росії підозрюється у вживанні допінгу

Новини

Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Вчора, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Вчора, 16:55
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
Вчора, 15:38

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
