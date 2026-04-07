Новачок НБА повторив досягнення легендарного О'Ніла

Форвард «Вашингтон Візардс» Джуліан Різ повторив історичне досягнення легендарного центрового Шакіла О'Ніла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EssentiallySports.

22-річний Різ став гравцем, який найшвидше досяг позначки в 100 підбирань за кар'єру з 1992 року, у нього пішло на це лише дев'ять матчів.

У грі з «Бруклін Нетс» Різ оформив третій дабл-дабл за останні дев'ять зустрічей, набравши 17 очок і зробивши 16 підбирань.

У середньому за матч він проводить на майданчику 30 хвилин, набираючи 10,8 очка та роблячи 11,3 підбирання.

Варто зазначити, що Різ не був обраний на драфті, але пізніше підписав контракт із «Вашингтоном».

Рада керівників НБА проголосувала за початок процесу розширення ліги, дозволивши розпочати прийом заявок на створення двох нових франшиз у Сіетлі та Лас-Вегасі.

Комісар НБА Адам Сільвер підкреслив, що обидва ринки мають тривалу історію підтримки баскетболу і ліга готова до наступного кроку. Очікується, що вартість кожної нової команди становитиме від 7 до 10 мільярдів доларів, а офіційний старт виступів запланований на сезон 2028/29. Це стане наймасштабнішим розширенням ліги з 2004 року, коли до НБА приєдналися «Шарлотт Бобкетс».

Для вболівальників у Сіетлі це рішення означає завершення 20-річного очікування. Після переїзду оригінальної команди до Оклахоми у 2008 році, місто зберегло за собою права на назву, логотипи та історичні рекорди «Суперсонікс». Нова франшиза успадкує історію команди, заснованої у 1967 році, включаючи чемпіонський титул 1979 року та досягнення легенд 90-х, таких як Гері Пейтон і Шон Кемп.

Сіетл уже має сучасну арену та величезну фанатську базу, яка роками вимагала повернення Sonics. Мер міста Кейті Вілсон підтвердила, що громада повністю готова до повернення легенди додому.