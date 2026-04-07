Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Новачок НБА повторив досягнення легендарного О'Ніла

Артем Худолєєв
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Різ не був обраний на драфті, але пізніше підписав контракт із «Вашингтоном»
фото: AP

Форвард «Вашингтон Візардс» Джуліан Різ повторив історичне досягнення легендарного центрового Шакіла О'Ніла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EssentiallySports.

22-річний Різ став гравцем, який найшвидше досяг позначки в 100 підбирань за кар'єру з 1992 року, у нього пішло на це лише дев'ять матчів.

У грі з «Бруклін Нетс» Різ оформив третій дабл-дабл за останні дев'ять зустрічей, набравши 17 очок і зробивши 16 підбирань.

У середньому за матч він проводить на майданчику 30 хвилин, набираючи 10,8 очка та роблячи 11,3 підбирання.

Варто зазначити, що Різ не був обраний на драфті, але пізніше підписав контракт із «Вашингтоном».

Нагадаємо, НБА ухвалила рішення щодо появи двох нових клубів.

Рада керівників НБА проголосувала за початок процесу розширення ліги, дозволивши розпочати прийом заявок на створення двох нових франшиз у Сіетлі та Лас-Вегасі.

Комісар НБА Адам Сільвер підкреслив, що обидва ринки мають тривалу історію підтримки баскетболу і ліга готова до наступного кроку. Очікується, що вартість кожної нової команди становитиме від 7 до 10 мільярдів доларів, а офіційний старт виступів запланований на сезон 2028/29. Це стане наймасштабнішим розширенням ліги з 2004 року, коли до НБА приєдналися «Шарлотт Бобкетс».

Для вболівальників у Сіетлі це рішення означає завершення 20-річного очікування. Після переїзду оригінальної команди до Оклахоми у 2008 році, місто зберегло за собою права на назву, логотипи та історичні рекорди «Суперсонікс». Нова франшиза успадкує історію команди, заснованої у 1967 році, включаючи чемпіонський титул 1979 року та досягнення легенд 90-х, таких як Гері Пейтон і Шон Кемп.

Сіетл уже має сучасну арену та величезну фанатську базу, яка роками вимагала повернення Sonics. Мер міста Кейті Вілсон підтвердила, що громада повністю готова до повернення легенди додому.

Теги: спорт Шакіл О'Ніл баскетбол НБА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Скандальний нападник кинув світло на власне майбутнє в «Реалі»
Підозрюють у розкраданні 30 млн євро. Поліція затримала ексглаву лижної федерації Хорватії
Новачок НБА повторив досягнення легендарного О'Ніла
«Манчестер Юнайтед» офіційно продовжив контракт із ветераном команди
«Челсі» узгодив перший трансфер літа – ЗМІ
Податкова служба РФ через борги заблокувала рахунки титулованого хокейного клубу

Новини

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua