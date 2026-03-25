Студенти і викладачі найбільшого спортивного університету вийшли на мітинг до Мінспорту

Мітингувальники обіцяють прийти під стіни міністерства ще завтра, 26 березня 2026 року
фото Євгена Будерацького

Сьогодні, 25 березня 2026 року, під стінами Міністерства молоді та спорту України відбувся мітинг, організований студентами та викладачами найбільшого ВНЗ країни – Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чемпіон.

Причиною мітингу стало рішення Міністерства перенести вибори ректора НУФВСУ з 25 березня на 23 вересня 2026 року, а також відсторонити тимчасового виконувача обов'язків ректора Олександра Пижова від займаної посади.

До протестувальників вийшов заступник міністра молоді та спорту України Сергій Тимофєєв, який пояснив перенесення виборів тим, що це рішення пов'язане з перевірками та забезпеченням прозорості виборчого процесу.

«Наказ міністра про перенесення виборів був підписаний учора о 10:00, о 10:20 я оформив супровідний лист. Вибори ніхто не скасовував – їх перенесли», – сказав представник міністерства.

За його словами, після цього керівництво відомства намагалося донести рішення до університету.

«О 16:30 ми прийшли до виконувача обов'язків ректора, о 17:30 попросили зібрати колектив і провели нараду. Сьогодні о 08:30 я озвучив позицію органу управління», – зазначив Тимофєєв.

Заступник міністра також закликав колектив університету не сумніватися у відкритості процесу.

«Хотів би застерегти кожного: не думайте, що тут хтось хоче щось зробити без урахування вашої думки», – наголосив посадовець.

Крім того, він уточнив, що Олександра Пижова не звільняли, а скасували його призначення тимчасовим виконувачем обов'язків ректора.

«Було ухвалено рішення не про звільнення, а про скасування призначення виконувача обов'язків. Якщо людина винна – очевидно, що вона не працюватиме. Якщо ні – я не бачу підстав для звільнення з посади проректора», – зазначив він.

Тимофєєв також прокоментував відсутність міністра молоді та спорту України Матвія Бідного на мітингу:

«Я не можу сказати, коли буде міністр. Міністерство відкрите до діалогу, ніхто не ховається. Я був підключений до засідання комітету Верховної Ради і вийшов до вас одразу, як зміг», – сказав він.

На завершення Сергій Тимофєєв пообіцяв передати позицію колективу очільнику міністерства.

«Я почув усі ваші думки і обов'язково передам їх міністру. Я буду разом із вами боротися за справедливість», – підсумував він.

Своєю чергою, мітингувальники на завершення пообіцяли прийти під стіни міністерства ще завтра, 26 березня 2026 року. Вони сподіваються на можливість аудієнції з Матвієм Бідним.

