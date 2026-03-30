Російська команда з танців на пілоні втратила перемогу на турнірі, бо образила стриптизерок

Артем Худолєєв
Росіянки під час свого виступу використали плакат з написом «exotic ≠ striptease»

Змагання у Іспанії завершилися скандалом

Пропагандисти повідомляють, що російську команду з танців на пілоні Black Hearts позбавили перемоги на міжнародному турнірі Exotic Generation Spain. Про це інформує «Главком».

Турнір пройшов у Марбельї 20-21 березня 2026 року. Росіянки здобули максимальні оцінки і стали переможницями змагань, але в соцмережах спалахнув скандал з вимогою усунути їх від турніру і позбавити перемоги через плакат з написом «exotic ≠ striptease» («Екзотик не дорівнює стриптизу»), який вони винесли на початку свого виступу.

У результаті через кілька днів організатори дискваліфікували Black Hearts, вказавши як причину використання банера, який ображає представників стриптизу.

Екзотик (Exotic) – напрямок танцю на пілоні, який включає не тільки танцювальну складову, але і акробатику в партері і на пілоні.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

