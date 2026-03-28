Найвеличніший представник могулу завершив спортивну кар'єру на змаганнях у Канаді

Ілля Мандебура
Мікаель Кінзбері є автором ста перемог на рівні Кубка світу
фото: CBC

Мікаель Кінгсбері вирішив припинити професійні виступи на піку своєї фізичної форми

Легендарний канадський фристайліст Мікаель Кінгсбері, якого вважають найвеличнішим майстром могулу в історії, офіційно оголосив про завершення своєї феноменальної спортивної кар'єри у віці 33 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBC. 

Символічний кінець професійних виступів

Останній виступ атлета відбудеться цими вихідними на домашньому схилі Соммет Сен-Совер у Квебеку під час чемпіонату Канади – саме там, де він вперше став на лижі 25 років тому. Кінгсбері йде зі спорту на самому піку, лише місяць тому виборовши золоту та срібну нагороди на Олімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні. Його перемога в дебютному олімпійському парному могулі стала історичною, адже він став першим чемпіоном у цій дисципліні та найстаршим фристайлістом-переможцем головного спортивного форуму.

Легендарна кар'єра Кінгсбері

Спадщина, яку залишає по собі «Король могулу», вражає масштабами: у його активі п'ять олімпійських медалей (два золота та три срібла), здобутих на чотирьох різних Іграх, неймовірні 100 перемог на етапах Кубка світу та загалом 143 подіуми. За свою кар'єру канадський фристайліст здобув 29 Кришталевих глобусів та дев'ять титулів чемпіона світу, встановивши рекорди, які навряд чи будуть побиті найближчим часом. В інтерв'ю для CBC Кінгсбері зізнався, що рішення про вихід на пенсію визрівало в його голові ще з вересня минулого року, оскільки він завжди мріяв піти зі спорту непереможним і на власних умовах, не чекаючи моменту, коли молоді конкуренти почнуть його витісняти.

Нова роль поза межами схилів

Ключовим фактором завершення кар'єри стало батьківство. Так, під час його тріумфу в Італії на фініші за спортсменом спостерігав 18-місячний син Генрік. Кінгсбері наголосив, що тепер хоче бути максимально присутнім у житті свого сина та присвятити себе родині, яка підтримувала його протягом усього шляху – від перших дитячих спусків із рацією в руках до тріумфальних подіумів у Альпах. Відхід Кінгсбері знаменує завершення цілої епохи домінування канадського фристайлу, і тепер роль лідера для цієї країни треба переймати Жульєну В'єлю.

Нагадаємо, що найсильніша суперниця Білодід завершила професійну кар'єру в дзюдо. Перша в історії Канади олімпійська чемпіонка з дзюдо Кріста Деґучі офіційно оголосила про завершення своєї професійної кар'єри у віці 30 років.

Читайте також

У фіналі WBC збірна Венесуели здобула перемогу над командою США
Тимчасова очільниця Венесуели оголосила вихідний на честь історичної перемоги над США
18 березня, 15:15
Євген Марусяк веде боротьбу за топ-50 загального заліку Кубка світу сезону 2025/2026
Український стрибун з трампліна Марусяк з рекордом сезону виступив на етапі Кубка світу
17 березня, 09:35
Navi виграли свій перший тір-1 турнір з жовтня 2024
Navi виграли турнір у Стокгольмі
16 березня, 09:39
Даніл Васильєв пропустить заключну частину сезону через своє рішення виступити у країні-агресорці
Польща анулювала візу казахському стрибуну через участь у змаганнях у Росії
14 березня, 22:25
Під час церемонії нагородження Костюк зійшов з п'єдесталу та повернувся спиною да прапора країни-агресора
Борець Костюк повернувся спиною до прапора РФ під час виконання гімну Росії на Чемпіонаті Європи
12 березня, 11:45
Колишній головний тренер збірної Росії з гандболу Євген Трефілов зробив скандальну заяву
Олімпійський чемпіон з РФ побажав росіянам «відлупцювати» суперників на Паралімпіаді
10 березня, 12:53
Наші дзюдоїсти з повним комплектом нагород повертаються з Лінцу
Українські дзюдоїсти здобули три нагороди на етапі гран-прі з дзюдо у Австрії
9 березня, 10:44
Американські легкоатлетки не змогли поборотися за високі місця через збій в організації
На Чемпіонаті США з півмарафону три бігунки програли через помилку організаторів
4 березня, 20:46
Чепурний та Тарасюк – найкращі спортсмени лютого за версією НОК України
Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів лютого
2 березня, 17:31

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Вчора, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Вчора, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Вчора, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
