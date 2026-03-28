Найвеличніший представник могулу завершив спортивну кар'єру на змаганнях у Канаді

Мікаель Кінгсбері вирішив припинити професійні виступи на піку своєї фізичної форми

Легендарний канадський фристайліст Мікаель Кінгсбері, якого вважають найвеличнішим майстром могулу в історії, офіційно оголосив про завершення своєї феноменальної спортивної кар'єри у віці 33 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBC.

Символічний кінець професійних виступів

Останній виступ атлета відбудеться цими вихідними на домашньому схилі Соммет Сен-Совер у Квебеку під час чемпіонату Канади – саме там, де він вперше став на лижі 25 років тому. Кінгсбері йде зі спорту на самому піку, лише місяць тому виборовши золоту та срібну нагороди на Олімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні. Його перемога в дебютному олімпійському парному могулі стала історичною, адже він став першим чемпіоном у цій дисципліні та найстаршим фристайлістом-переможцем головного спортивного форуму.

Легендарна кар'єра Кінгсбері

Спадщина, яку залишає по собі «Король могулу», вражає масштабами: у його активі п'ять олімпійських медалей (два золота та три срібла), здобутих на чотирьох різних Іграх, неймовірні 100 перемог на етапах Кубка світу та загалом 143 подіуми. За свою кар'єру канадський фристайліст здобув 29 Кришталевих глобусів та дев'ять титулів чемпіона світу, встановивши рекорди, які навряд чи будуть побиті найближчим часом. В інтерв'ю для CBC Кінгсбері зізнався, що рішення про вихід на пенсію визрівало в його голові ще з вересня минулого року, оскільки він завжди мріяв піти зі спорту непереможним і на власних умовах, не чекаючи моменту, коли молоді конкуренти почнуть його витісняти.

Нова роль поза межами схилів

Ключовим фактором завершення кар'єри стало батьківство. Так, під час його тріумфу в Італії на фініші за спортсменом спостерігав 18-місячний син Генрік. Кінгсбері наголосив, що тепер хоче бути максимально присутнім у житті свого сина та присвятити себе родині, яка підтримувала його протягом усього шляху – від перших дитячих спусків із рацією в руках до тріумфальних подіумів у Альпах. Відхід Кінгсбері знаменує завершення цілої епохи домінування канадського фристайлу, і тепер роль лідера для цієї країни треба переймати Жульєну В'єлю.

