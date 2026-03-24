Українські парафехтувальники здобули вісім медалей на Кубку світу

Артем Худолєєв
Українські парафехтувальники показали чудові результати в Угорщині

Україна посіла третє місце у медальному заліку на Кубку світу Zsolt Kaposvari Memorial

Українські парафехтувальники здобули вісім медалей на Кубку світу Zsolt Kaposvari Memorial у Будапешті. Про це повідомляє «Главком».

Команда України посіла третє місце у медальному заліку серед збірних з понад 20 країн.

Наші переможці та призери:

  • «Золото»: Андрій Демчук (шабля, категорія А); Олег Науменко, Олексій Закусилов, Едуард Куденко, Артем Манько (шпага, команда).
  • «Срібло»: Надія Дьолог (шабля, категорія B), Андрій Демчук, Володимир Лавріненко, Дмитро Серьоженко, Артем Манько (шабля, команда).
  • «Бронза»: Олег Науменко (рапіра, категорія B); Наталія Морквич (шабля і рапіра, категорія А); Дмитро Серьоженко (шабля, категорія B).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Тіньовий лідер ПСЖ налаштований перейти в «Реал» – журналіст
Українські парафехтувальники здобули вісім медалей на Кубку світу
Отримання нейтрального статусу російськими військовими: з'явилася реакція World Climbing
Ягупова набрала сім очок у першій грі півфінальної серії чемпіонату Туреччини з баскетболу
Одіозна олімпійська чемпіонка заявила, що іноземці мають заздрити соціальним програмам у РФ
Міжнародна федерація скелелазіння визнала російських військових нейтральними атлетами
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54

Українські банки готові до кредитування економіки
