Україна посіла третє місце у медальному заліку на Кубку світу Zsolt Kaposvari Memorial

Українські парафехтувальники здобули вісім медалей на Кубку світу Zsolt Kaposvari Memorial у Будапешті. Про це повідомляє «Главком».

Команда України посіла третє місце у медальному заліку серед збірних з понад 20 країн.

Наші переможці та призери:

«Золото»: Андрій Демчук (шабля, категорія А); Олег Науменко, Олексій Закусилов, Едуард Куденко, Артем Манько (шпага, команда).

«Срібло»: Надія Дьолог (шабля, категорія B), Андрій Демчук, Володимир Лавріненко, Дмитро Серьоженко, Артем Манько (шабля, команда).

«Бронза»: Олег Науменко (рапіра, категорія B); Наталія Морквич (шабля і рапіра, категорія А); Дмитро Серьоженко (шабля, категорія B).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце