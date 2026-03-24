Українські парафехтувальники здобули вісім медалей на Кубку світу
Україна посіла третє місце у медальному заліку на Кубку світу Zsolt Kaposvari Memorial
Українські парафехтувальники здобули вісім медалей на Кубку світу Zsolt Kaposvari Memorial у Будапешті. Про це повідомляє «Главком».
Команда України посіла третє місце у медальному заліку серед збірних з понад 20 країн.
Наші переможці та призери:
- «Золото»: Андрій Демчук (шабля, категорія А); Олег Науменко, Олексій Закусилов, Едуард Куденко, Артем Манько (шпага, команда).
- «Срібло»: Надія Дьолог (шабля, категорія B), Андрій Демчук, Володимир Лавріненко, Дмитро Серьоженко, Артем Манько (шабля, команда).
- «Бронза»: Олег Науменко (рапіра, категорія B); Наталія Морквич (шабля і рапіра, категорія А); Дмитро Серьоженко (шабля, категорія B).
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
