Біатлоніст Мандзин: Їхав на Олімпіаду не для того, щоб просто взяти участь
Мандзин: Кожним своїм результатом на Олімпіаді я задоволений
Український біатлоніст Віталій Мандзин в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про свою дебютну участь в Оліміпйських іграх.
«Я казав це і перед Олімпійськими іграми: я туди їхав не для того, щоби просто взяти участь і бути олімпійцем, як багато спортсменів мріють. Моя ціль була трохи інакша. Я їхав туди як конкурентоспроможна особистість, яка прагне показати себе з найкращого боку.
Так, у мріях, звичайно, було показати ще кращі результати, але я вважаю, що мені вдалося, в принципі, зарекомендувати себе найкраще. Загалом можна сказати, що див не буває, і по сезону помітно, що для потрапляння на п'єдестал в особистих гонках, напевне, треба було стрибати вище голови. Але знову ж таки суперники також готуються на ці основні змагання і, звісно, дуже малий відсоток, що вони дадуть це зробити.
Скажу, що загалом кожним своїм результатом – так, десь було краще, десь гірше на Олімпіаді – я задоволений. Принаймні можу запевнити, що віддав усе можливе на той момент», – розповів Мандзин.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
