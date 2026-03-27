Біатлоніст Мандзин: Їхав на Олімпіаду не для того, щоб просто взяти участь

Мандзин: Кожним своїм результатом на Олімпіаді я задоволений

Український біатлоніст Віталій Мандзин в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про свою дебютну участь в Оліміпйських іграх.

«Я казав це і перед Олімпійськими іграми: я туди їхав не для того, щоби просто взяти участь і бути олімпійцем, як багато спортсменів мріють. Моя ціль була трохи інакша. Я їхав туди як конкурентоспроможна особистість, яка прагне показати себе з найкращого боку.

Так, у мріях, звичайно, було показати ще кращі результати, але я вважаю, що мені вдалося, в принципі, зарекомендувати себе найкраще. Загалом можна сказати, що див не буває, і по сезону помітно, що для потрапляння на п'єдестал в особистих гонках, напевне, треба було стрибати вище голови. Але знову ж таки суперники також готуються на ці основні змагання і, звісно, дуже малий відсоток, що вони дадуть це зробити.

Скажу, що загалом кожним своїм результатом – так, десь було краще, десь гірше на Олімпіаді – я задоволений. Принаймні можу запевнити, що віддав усе можливе на той момент», – розповів Мандзин.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце