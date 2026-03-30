Олімпійська чемпіонка Лю заявила, що їй допомогла перемогти відома співачка

Ілля Мандебура
Аліса Лю стала однією з зірок, які оголошували переможців номінацій на премії iHeartRadio Music Awards
фото: Reuters

Аліса Лю мала змогу відзначити суперзірку

Олімпійська чемпіонка 2026 року Аліса Лю стала однією з найяскравіших зірок церемонії iHeartRadio Music Awards, що відбулася 26 березня, завдяки своїй промові на заході. Про це повідомляє «Главком».

Поява Лю на заході

20-річна американська фігуристка, яка нещодавно тріумфально повернулася у великий спорт, вийшла на сцену, щоб вручити нагороду «Артист року» Тейлор Свіфт. Під час своєї промови Лю зробила несподіване зізнання, заявивши, що саме музична легенда допомогла їй та іншим американським фігуристкам здобути золото на зимових Іграх у Мілані.

Аліса Лю згадала спеціальне відео, створене для представлення жіночої збірної США з фігурного катання, відомої як Blade Angels («Янголи леза»), до складу якої, окрім Лю, увійшли Ембер Гленн та Ізабо Левіто. Тейлор Свіфт особисто озвучила цей ролик, де назвала спортсменок «трьома американськими шоу-дівчатами на льоду» – це була відсилка до її останнього хіт-альбому The Life of a Showgirl.

Зі сцени Аліса Лю емоційно звернулася до співачки: «Вона – справжня легенда музики. Вона подарувала свій голос і музику, озвучивши відео, яке представляло мене та інших Blade Angels. І, чесно кажучи, думаю, саме тому ми й перемогли». Реакція Тейлор Свіфт, яка вперше офіційно з’явилася на нагородженні разом зі своїм нареченим Тревісом Келсі, була миттєвою: співачка збентежено закрила обличчя руками, червоніючи від такого компліменту.

Тейлор Свіфт про американську збірну з фігурного катання

У згаданому відео Свіфт окремо підкреслила унікальний шлях Аліси: «Що стосується Аліси, вона пішла з катання у 16 років, а потім повернулася на власних умовах. Тепер її живить радість. Кожен стрибок – це свято. Кожен виступ – свідчення краси знання самої себе». Важливо згадати, що Лю оголошувала про завершення кар'єри після Олімпіади-2022, але повернулася, щоб на Іграх-2026 вибороти одразу дві золоті медалі – в особистому заліку та командних змаганнях.

Про Ембер Ґленн всесвітньо відома співачка сказала: «Ембер першою розповість вам про те, скільки битв вона провела, і як ті, що вона програла, важили стільки ж, скільки й перемоги. Її суперсила зараз – це прийняття боротьби та виклик світові випробувати її віру в себе». Про третю представницю Blade Angels, Ізабо Левіто, суперзірка зазначила: «Її мама виросла в Мілані, а її нонна (бабуся) живе рівно в 13 хвилинах від олімпійської ковзанки. Коли ти можеш кататися так, ніби тобі судилося там бути, в історії є цікавий спосіб проявити себе». 

Щирі обійми та спільні фото фігуристки та співачки на сцені iHeartRadio стали одним із найбільш обговорюваних моментів вечора, підкресливши зв'язок між світовим спортом та поп-культурою.

Нагадаємо, що Мадонна підтримала американську фігуристку. Ембер Ґленн не повірила своїм очам, коли побачила, хто саме записав їй відеозвернення.  

Теги: спорт фігурне катання Тейлор Свіфт

