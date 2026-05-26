«Полісся» попрощалось з легіонером, який свого часу грав за «Шахтар»

Лукас Тейлор зіграв у цьому сезоні лише один матч

Житомирське «Полісся» офіційно оголосило про завершення співпраці із бразильським захисником Лукасом Тейлором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт «вовків».

«Футбольний клуб «Полісся» щиро дякує Лукасу за професіоналізм, вагомий внесок в історичні успіхи клубу та відданість команді. Його досвід і характер назавжди залишаться частиною новітньої історії «вовків».

Бажаємо Лукасу успіхів у подальшій професійній кар'єрі, нових спортивних досягнень та яскравих перемог», – йдеться у повідомленні.

Досвідчений правий захисник приєднався до «вовків» 18 жовтня 2023 року. За цей час Тейлор провів у складі житомирян 33 матчі, відзначився 1 забитим голом та віддав 2 результативні передачі. Контракт 31-річного бразильця спливає 30 червня і не буде продовжений.

Раніше у своїй кар’єрі захисник виступав за «Шахтар», «Дніпро-1», ФК «Львів» та грецький ПАОК.

Цього сезону Тейлор провів лише один матч за «Полісся» – у кваліфікації Ліги конференцій проти «Санта-Коломи». У цьому матчі бразилець зазнав важкої травми зв’язок, а згодом був прооперований і пропустив вісім місяців.

«Полісся» у сезоні-2025/26 стало бронзовим призером УПЛ. Команда Руслана Ротаня лише на одне очко відстала від ЛНЗ, який виграв срібні медалі чемпіонату України.

