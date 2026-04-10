Пішов з життя перший в історії чемпіон світу з метання диску

У 1980 році Бугар завоював срібну медаль Олімпіади

Перший переможець чемпіонату світу у змаганнях із метання диску Імріх Бугар, який виступав за збірну Чехословаччини, помер у віці 70 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Бугар був переможцем першого історичного чемпіонату світу з легкої атлетики, який відбувся у 1983 року.

У 1980 році легкоатлет завоював срібну медаль Олімпіади. Роком раніше він переміг на європейській першості. Також у його активі бронза континентальної першості 1978 року.

Бугару належить чинний національний рекорд Чехії у метанні диска (71,26 метра).

Нагадаємо, 20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП.

Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.

56-річни водій вантажівки не постраждав.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).