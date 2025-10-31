Головна Спорт Новини
Легендарний кенійський легкоатлет цими вихідними завершить кар'єру

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Легендарний кенійський легкоатлет цими вихідними завершить кар'єру
Еліуд Кіпчоге є одним з найвідоміших легкоатлетів, маючи 3 мільйони підписників у Instagram
Джерело: Reuters

Еліуд Кіпчоге вийде на старт Нью-йоркського марафону

На 40-му році життя дворазовий олімпійський чемпіон у марафоні, неперевершений кенієць Еліуд Кіпчоге, оголосив про завершення своєї видатної професійної кар'єри, що стало знаковою подією для світу легкої атлетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОК. 

Його прощальними змаганнями на елітному рівні стане престижний Нью-Йоркський марафон у неділю, 2 листопада. Цей старт є особливо символічним, оскільки це буде перша участь Кіпчоге у Нью-Йорку, що дозволить йому завершити колекцію «мейджорів» (елітні марафони в Токіо, Бостоні, Лондоні, Берліні, Чикаго та Нью-Йорку) і отримати нагороду «Six Star Hall of Fame».

Протягом своєї блискучої кар'єри Кіпчоге здобув два олімпійських золота у марафоні, а також срібну та бронзову медалі на дистанції 5000 м, і двічі встановлював світовий рекорд у марафоні, залишаючись чинним рекордсменом до жовтня 2023 року, коли його час перевершив співвітчизник Келвін Кіптум. Кіпчоге завершує виступи як найтитулованіший легкоатлет в історії марафонських «мейджорів» із п'ятьма титулами серії та загалом 11 перемогами на марафонах у Чикаго, Лондоні, Токіо та насамперед у Берліні, де він тріумфував п'ять разів.

Кіпчоге підкреслив, що його фінальний марафон є чудовим завершенням кар'єри: «Це місце, що давно вже перебуває у мене в думках. Час мені навідатися туди, перш ніж переходити до нового шляху з бігу за іншими речами», – пояснив атлет, зауваживши, що навіть у 40 років він налаштований боротися за подіум. Водночас, після завершення професійної фази, Кіпчоге не планує повністю залишати біг, а навпаки, шукає нові екстремальні виклики, щоб продовжувати надихати людей: «Я бігтиму в Антарктиді. Тепер я хочу зробити щось екстремальне, що могло спонукати б до важкої роботи», – поділився він своїми планами щодо підкорення нових континентів та можливої участі в забігах на ультрадовгих дистанціях (довших, ніж марафон), таких як 50 км у Саудівській Аравії, підтверджуючи, що кінця бігу для нього не існує.

Нагадаємо, що на Вовчанському напрямку ЗСУ взяли у полон легкоатлета з Кенії. Він утік від росіян дорогою на своє перше бойове завдання на півночі Харківщини
 

