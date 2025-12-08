Головна Спорт Новини
Олімпійський чемпіон Ї став одним з головних героїв марафону в Валенсії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Британець є найкращим триатлоністом в історії Олімпійських Ігор, маючи у колекції чотири медалі
фото: Reuters

Британський триатлоніст показав високий рівень у новій для себе дисципліні

Олімпійський чемпіон з триатлону Алекс Ї став другим найшвидшим марафонцем в історії Великої Британії, продемонструвавши приголомшливий результат у Валенсії. Про це повідомляє «Главком»

27-річний спортсмен фінішував сьомим з часом 2 години 6 хвилин 38 секунд. Цей час швидший за будь-який інший британський результат, окрім 2:05:11, встановленого легендарним Мо Фарою у Чикаго у 2018 році. Додає потужності цьому результату те, що Ї почав займатися марафоном лише цього року, взявши відпустку від свого основного виду після перемоги на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Перед стартом активно тренувався, щоб показати свій найкращий марафонський результат, оскільки це був його останній вихід на марафонську дистанцію перед повним поверненням до триатлону наступного сезону, який стане одним з етапів підготовки до захисту свого олімпійського титулу на Іграх 2028 року в Лос-Анджелесі. Він зазначав, що марафонська підготовка допоможе йому знайти невеликі переваги для тріатлону.

Напередодні змагань у Валенсії, яка є однією з найшвидших трас для марафону, Ї написав у своїх соціальних мережах: «Я живий... Я усвідомлюю, що цей тренувальний блок може не принести результату у Валенсії, але людина, якою я можу бути на стартовій лінії – це те, що я можу контролювати, і те, чим я починаю пишатися. Жодних очікувань, лише азарт!». 

Перетинаючи фінішну лінію, Алекс висловив свій захват результатом: «Марафон Валенсії перевершив усі мої очікування. Я так багато навчився у Лондоні, але відчував, що з кращою підготовкою маю шанс зробити щось особливе. Атмосфера від початку до кінця була неймовірною, змушуючи мої ноги та розум бігти до одного з найкращих результатів у моєму житті». Його перший старт у квітні пішов не за планом через низку хвороб, і тоді британець жартома сказав: «Чорт забирай, марафон – це важко».

Перемогу в марафоні здобув кенієць Джон Корір з часом 2:02,24 години. Другим з одним з найкращих часових показників в історії Європи став німець Аманал Петрос (2:04,03 години), а третім з рекордом своєї країни фінішував норвежець Авет Кібраб (2:04,24 години). 

Нагадаємо, що цієї осені швейцарська триатлоністка виправдала потрапляння допінгу інтимною близькістю. Швейцарська триатлоністка Імоджен Сіммондс змогла уникнути дискваліфікації за порушення антидопінгових правил, оскільки Міжнародне агентство тестування (ITA) визнало, що заборонена речовина потрапила в її організм через сексуальний контакт.

Теги: марафон триатлон легка атлетика спорт

