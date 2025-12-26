Головна Спорт Скотч. Спорт
Рекордсменка світу Магучіх неоднозначно відповіла на питання про стосунки з нареченим

Назар Степанов є сином тренерки Ярослави, Тетяни Степанової, а також одним з перспективних українських бар'єристів
Пара вже давно не з'являлася на публіці разом

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх спровокувала хвилю чуток про розрив стосунків із Назаром Степановим. Про це повідомляє «Главком»

Під час інтерв’ю для програми «Ранок у великому місті» 24-річна спортсменка категорично відмовилася обговорювати особисте життя та пояснювати причини відсутності спільних фото з нареченим у соціальних мережах. На запитання журналістки щодо тривалої паузи в публікації контенту з коханим легкоатлетка відповіла короткою англомовною фразою про перехід до наступної теми, залишивши ситуацію без жодних коментарів.

Найбільш резонансною частиною розмови стала пряма заява зірки про скасування весільних планів. На запитання, чи відбудеться церемонія найближчим часом, Магучіх відповіла заперечно. Попри уточнення журналістів, вона не назвала конкретних причин такого рішення, підкресливши, що ця тема є надто особистою для публічного розголошення. Хоча на деякі запитання чемпіонка відповідала з посмішкою, її реакція на тему стосунків була максимально стриманою та дистанційованою.

Пара перебуває у стосунках тривалий час, а Назар Степанов був закоханий у неї з підліткового віку. Офіційні заручини відбулися ще у 2023 році, проте дата весілля неодноразово переносилася, зокрема через умови повномасштабної війни. Наразі офіційного підтвердження розриву або офіційної заяви від Назара Степанова не надходило.

Нагадаємо, що стало відомо, де відкриє сезон олімпійська чемпіонка Магучіх. Для рекордсменки світу в стрибках у висоту Ярослави Магучіх першим змаганням у новому році буде Springer-Meeting у німецькому Котбусі. 

Теги: Ярослава Магучіх Тетяна Степанова легка атлетика спорт

