Дворазовий чемпіон світу пропустить частину Гран-прі Японії

Антон Федорців
Антон Федорців
Джек Кроуфорд набиратиметься досвіду на «Судзуці»
фото: «Астон Мартін»

Середняк Формули-1 вирішив задіяти резервного пілота

Гонщик стайні «Астон Мартін» Фернандо Алонсо не братиме участі в першій практиці Гран-прі Японії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт команди.

Замість досвідченого іспанця на сесію виїде Джек Кроуфорд. Американець втретє за півроку візьме участь в гран-прі Формули-1. Раніше резервіст двічі намотував кола у вільних практиках наприкінці сезону-2025, а цьогоріч працює на симуляторі на базі стайні.

«Я дуже радий нагоді сісти за кермо та виступити за команду на трасі в Судзуці. Це така історична і водночас складна траса, тож я з нетерпінням очікую, коли зможу застосувати на практиці те, чому навчився на симуляторі. Велика вдячність команді за надану мені можливість. Як і під час попередніх вільних практик, я сподіваюся отримати максимум користі та дізнатися якомога більше», – запевнив Кроуфорд.

У нинішньому сезоні «Астон Мартін» ще не набирав очок. Кольори британської стайні разом із Алонсо захищає канадський пілот Ленс Стролл. Гран-прі Японії відбудеться 27-29 березня.

До слова, раніше Андреа Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.

Тим часом Формула-1 оголосила, що два гран-прі сезону не відбудуться у квітні. Ідеться про Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії. Етапи щонайменше відтермінували через безпекову ситуацію на Близькому Сході.

Легенда світових лижних перегонів упала у своїй прощальній гонці
«Знову другі»: вболівальники «Манчестер Сіті» епічно зірвали зйомки фанату «Арсенала»
Олімпійська чемпіонка з боксу повернеться на рингу після гендерного скандалу
Дворазовий чемпіон світу пропустить частину Гран-прі Японії
Чинні чемпіони НБА відмовилися відвідувати Білий дім
НХЛ розкрила другу господарку матчів у Європі в наступному сезоні
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Сьогодні, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Сьогодні, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
