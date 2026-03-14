Расселл випередив дует «Феррарі» в спринті Гран-прі Китаю

Британський пілот виграв перший короткий заїзд у новому сезоні

Гонщик стайні «Мерседес» Джордж Расселл тріумфував у спринті Гран-прі Китаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на результати гонки.

Старт заїзду найкраще вдався пілотам «Феррарі». Британець Льюїс Гемілтон із четвертої позиції прорвався на другу та згодом пройшов лідера Расселла. Натомість представник Монако Шарль Леклер розміняв шосте стартове місце на третє проміжне.

Ця трійка гонщиків і повела боротьбу за перемогу. Протягом перших п'яти кіл Гемілтон і Расселл кілька разів перехоплювали лідерство один в одного. Зрештою, пілот «Мерседеса» зумів остаточно пройти Гемілтона на шостому колі.

Британський гонщик Скудерії підпсував собі гуму, тож невдовзі до нього підібрався напарник. Після активного пресингу Леклер обігнав Гемілтона на восьмому колі. Згодом інтриги вирішив додати пілот «Ауді» Ніко Гюлькенберг, зупинивши болід у небезпечній зоні.

Лідери вирішили заїхати в бокси, поки на трасу виїхав автомобіль безпеки. Пелотон трохи перетасувався. Зокрема, Гемілтон опинився на четвертій позиції за чинним чемпіоном Ландо Норрісом із «Макларена». Та після рестарту досвідченіший британець пройшов співвітчизника.

Натомість Леклер до останнього намагався чинити тиск на Расселла. Проте, пілот «Мерседеса» вміло скористався технічними перевагами свого боліда та оформив перемогу в спринті після тріумфу в Гран-прі Австралії тиждень тому. Основна гонка в Шанхаї відбудеться у неділю, 15 березня.

Тим часом автодром «Фудзі Спідвей» у разі потреби замінить один із близькосхідних гран-прі сезону Формули-1. Дирекція траси прагне повернутися у календар замість Бахрейну чи Саудівської Аравії. Витрати готова покрита компанія «Тойота».

Нагадаємо, раніше Расселл виграв перший етап нового сезону. Пілот «Мерседеса» тріумфував на Гран-прі Австралії. Його напарник Андреа Кімі Антонеллі фінішував другим і забезпечив стайні дубль.