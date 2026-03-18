Середняк Формули-1 опинився під ризиком дискваліфікації – ЗМІ

Техніка британської стайні може бути небезпечною для пілотів

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) пригрозила усунути команду «Астон Мартін» від гран-прі нинішнього сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на FormulaTecnica.

Функціонери керуються міркуваннями безпеки. ФІА уважно вивчає дані з болідів британської стайні. Керівна в автоспорті організація піде на радикальні кроки, якщо визнає боліди «Астон Мартіна» небезпечними.

Однією з головних проблем команди на старті сезону-2026 стала вібрація двигуна «Хонда». Обидва гонщики стайні не змогли фінішувати на Гран-прі Китаю. Канадець Ленс Стролл зійшов через технічні проблеми, а іспанський ветеран Фернандо Алонсо поскаржився на заніміння рук і ніг.

Оскільки дворазовий чемпіон світу змушений був періодично прибирати руки з керма, то ФІА розгляне безпечність болідів «Астон Мартін». Стайню можуть змусити використовувати консервативніші налаштування. Також команду можуть усунути від прийдешнього Гран-прі Японії.

До слова, раніше Андреа Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.

Тим часом Формула-1 оголосила, що два гран-прі сезону не відбудуться у квітні. Ідеться про Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії. Етапи щонайменше відтермінували через безпекову ситуацію на Близькому Сході.