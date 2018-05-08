Джерело: «Динамо» заплатило б «Зорі» мільйон доларів, якби луганці не програли «Шахтарю»

Олександр Денисов поділився власною інформацією

Ведучий програми «Великий футбол» на каналі «Футбол 1» Олександр Денисов висловився на рахунок скандальних коментарів тренера «Зорі» Юрія Вернидуба. При цьому, як інформує офіційний сайт каналів, Денисов озвучив суму, яку київське «Динамо» пропонувало «Зорі» у разі того, якщо луганці



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Олександр Денисов

Олександр Денисов поділився власною інформацією

Ведучий програми «Великий футбол» на каналі «Футбол 1» Олександр Денисов висловився на рахунок скандальних коментарів тренера «Зорі» Юрія Вернидуба.

При цьому, як інформує офіційний сайт каналів, Денисов озвучив суму, яку київське «Динамо» пропонувало «Зорі» у разі того, якщо луганці відберуть очки у «Шахтаря».

«Після поразки від «гірників» ситуація з Вернидубом виглядає просто. Очки відібрати у «Шахтаря» не вийшло – як наслідок, чемодан з преміальними повернувся назад до Києва. Обличчя Вернидуба після голу Тайсона бачили всі», - сказав він.

«За нашою інформацією, упущена вигода дорівнювала мільйону доларів, плюс окремо покладалася сума конкретно тренерському штабу «Зорі», - додав він.

За словами Денисова, Вернидубу також не вдалося особисто насолити Паулу Фонсеці.

«До португальця наставник «Зорі» вже давно відчуває якусь патологічну антипатію. Третє – компліменти Вернидуба на адресу президента «Динамо» не спрацювали: Хацкевич встиг зміцніти на посаді «Динамо». І, врешті-решт, виграш «Зорею» бронзових медалей чемпіонату ще під питанням», - зауважив він.

«І в цей момент у Вернидуба остаточно здають нерви – він звинувачує у своїх невдачах тільки і тільки канали та «Шахтар», опустившись до диких порівнянь з Геббельсом і Гітлером. Звичайно, програвати прикро, а упускати валізу з преміальними образливо удвічі», - підсумував Денисов.

Нагадаємо, були чутки, що «Динамо» фінансово простимулює гравців «Зорі» на матч з «Шахтарем».