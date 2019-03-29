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    Джима: Раніше раділи медалі в Європі, а зараз стільки критики - розбалували

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    Джима: Раніше раділи медалі в Європі, а зараз стільки критики - розбалували
    Фото: Виталій Лазебник

    Українська біатлоністка не вважає, що минулий сезон був провальним

    Українська біатлоністка Юлія Джима прокоментувала результати цього сезону і поділилася планами на наступний.

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    «До критики вже звикли. Не вважаю, що сезон поганий. Я говорю і за себе особисто, і за команду. У нас медалі всюди: і на чемпіонаті світу, і Європи, і на юніорському світі, і на етапах Кубка світу. Нехай ми брали не кількістю, але якістю.

    Раніше раділи одній медалі в Європі, а зараз стільки медалей - і стільки критики. Мені це трохи незрозуміло. Так, розбалували. Були у мене такі етапи, коли погано себе почувала. Я напередодні сезону захворіла. Якщо на перші три гонки мене вистачило, то потім вже не тягнула після хвороби.

    Я б дуже не хотіла пропускати наступний сезон. Але якщо здоров'я не дозволятиме, то, напевно, доведеться.

    Тому зараз потрібно все пройти, проконсультуватися, знайти варіанти, як це все вирішити, і тоді вже, виходячи з цього, можна буде конкретно говорити про подальші плани», - сказала Джима.

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