Юлія Джима думає над тим, щоб пропустити наступний сезон



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У завершеному сезоні Юлія Джима виграла індивідуальну гонку на етапі Убка світу в Поклюці і стала призеркою чемпіонату світу в естафеті Biathlon.com.ua

Провідна українська біатлоністка радиться з лікарями

Українська біатлоністка Юлія Джима, яка перед чемпіонатом світу мала проблеми зі спиною, розповіла про стан свого здоров’я.

Біатлоністка зазначила, що збирається порадитися з лікарями і вирішити, чи реально вона зможе бігати і витримати цілий сезон.

«У мене є лікар, з яким я працюю, - каже Юлія.- Це давня травма в мене. Просто поки що не було нагоди все налагодити. Поки його чекаю, він у відпустку пішов. Тому поки чекаю квітня, а там будемо думати.

Пауза наступного сезону? Я ще не думала з цього приводу. Хочу зараз розібратися зі здоров'ям, проаналізувати. Точніше навіть не проаналізувати, адже це я вже зробила, а зрозуміти перспективу, наскільки я зможу з усім цим продовжувати. Потім вже, виходячи з цього, - пробувати рухатися далі й бігати.

Не все залежить від мене. Це ж не в тому плані, що ось я беру паузу з якоїсь конкретної причини. Я не говорила про паузи. Мені просто треба зрозуміти, що робити з усім цим набором, що мене відвідував в цьому і попередньому сезоні. Воно ж нікуди не дівається. На якийсь час воно все згасло: травми, розтяжки, а потім все одно все повертається. Коли йдуть навантаження, коли починається сезон, гонки, на емоційному тлі... Тому мені треба поговорити з лікарями, що вони мені скажуть - наскільки реально бігати і витримати цілий сезон. Всі говорять, що реально, але у мене поки що не виходить».

Джерело: Xsport.ua