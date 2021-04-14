Знаменита біатлоністка Коукалова звинуватила колишнього чоловіка в крадіжці грошей

Дворазова чемпіонка світу заявила, що на її гроші він скуповував нерухомість і записував на себе

Видатна чеська біатлоністка дворазова чемпіонка світу Габріела Соукалова, відома також під прізвищем Клара Закопалова, пішла до суду з заявою на колишнього чоловіка бадмінтоніста Петра Коукала. Спортсменка заявляє, що він протягом декількох років грабував її.

«Вважаю, що Петро Коукал забирав майно і гроші зі спільної власності подружжя і розпорядився ними без згоди Габріели Соукалової», – повідомляє видання Кafe.cz з посиланням на адвоката колишньої біатлоністки. Коукал, зокрема, переводив гроші дружини на свій рахунок і купував на них нерухомість.

Тепер вона змушена розплачуватися з боргами колишнього чоловіка. Пропажу грошей вона помітила тільки після розлучення. Крім цього, Габріела Соукалова повідомила, що колишній чоловік постійно зраджував їй.

Вкрадена сума становить десятки мільйонів чеських крон. Видання додає, що Коукалу може загрожувати до десяти років тюремного ув'язнення.

Про розлучення і повернення свого дівочого прізвища Габріела Соукалова повідомила у вересні минулого року. На початку березня вона розповіла, що живе з новим бойфрендом і чекає дитину.