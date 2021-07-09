На Вімблдоні через коронавірус скасували бал чемпіонів (фото)

Переможці турніру зможуть взяти участь у фотосесії на наступний після фіналу день

Цього року на Вімблдоні не буде традиційного балу чемпіонів. Організатори скасували захід, і переможці, швидше за все, повернуться в готель і будуть збирати валізи. Рішення викликане обмеженнями через коронавірус, повідомляє Evening Standard.

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Такі тенісисти, як Енді Маррей, Серена Вільямс і Роджер Федерер, були завсідниками балу, який зазвичай проходив в Гілдхоллі – колишньої резиденції лорд-мера столиці Англії.

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Чемпіони турніру «Великого шлема» цього року в чоловічому і жіночому одиночному розряді зможуть взяти участь у фотосесії на наступний день після фіналу, але не зобов'язані це робити. Один з членів Англійського клубу заявив, що було б «абсолютно зрозуміло», якби спортсмени захотіли «зібратися і виїхати якомога швидше» після двох тижнів у міхурі Вімблдону.