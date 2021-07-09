  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    На Вімблдоні через коронавірус скасували бал чемпіонів (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бал завжди був фішкою Вімблдону - На Вімблдоні через коронавірус скасували бал чемпіонів (фото)
    Бал завжди був фішкою Вімблдону
    Фото з відкритих джерел

    Переможці турніру зможуть взяти участь у фотосесії на наступний після фіналу день

    Цього року на Вімблдоні не буде традиційного балу чемпіонів. Організатори скасували захід, і переможці, швидше за все, повернуться в готель і будуть збирати валізи. Рішення викликане обмеженнями через коронавірус, повідомляє Evening Standard.

    Новак Джокович і Анжеліка Кербер влаштували запальний танець на балу
    Новак Джокович і Анжеліка Кербер влаштували запальний танець на балу

    Такі тенісисти, як Енді Маррей, Серена Вільямс і Роджер Федерер, були завсідниками балу, який зазвичай проходив в Гілдхоллі – колишньої резиденції лорд-мера столиці Англії.

    Легенди тенісу Андре Агасі і Штефі Граф на балу
    Легенди тенісу Андре Агасі і Штефі Граф на балу

    Чемпіони турніру «Великого шлема» цього року в чоловічому і жіночому одиночному розряді зможуть взяти участь у фотосесії на наступний день після фіналу, але не зобов'язані це робити. Один з членів Англійського клубу заявив, що було б «абсолютно зрозуміло», якби спортсмени захотіли «зібратися і виїхати якомога швидше» після двох тижнів у міхурі Вімблдону.

    Читайтк також:

    Теги: теніс Вімблдон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Вімблдоні через коронавірус скасували бал чемпіонів (фото)