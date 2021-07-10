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    Ястремська дивом поступилися в півфіналі турніру в Гамбурзі

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    Даяна Ястремська зупинилася за крок від трофею - Ястремська дивом поступилися в півфіналі турніру в Гамбурзі
    Даяна Ястремська зупинилася за крок від трофею
    Фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка легко виграла перший сет, але до перемоги зустріч з румункою Русе не довела

    Даяна Ястремська, яка довела в суді неправомірність звинувачення її у вживанні допінгу, не змогла пройти в півфіналі румунську тенісистку Елє-Габраеле Русе. Українка досить легко виграла перший сет, але розвинути успіх не змогла. В наступних партіях сильнішою виявилася Русе – 6:2, 1:6, 4:6.

    У вирішальній партії Русе подавала на матч за рахунку 5-3. Даяна відіграла брейк і мала три геймбола, щоб зрівняти рахунок. Але дві подвійні помилки, а потім невимушена невдача на матчболі не дозволили українці продовжити боротьбу.

    Русе має 195-й рейтинг у світі.

    Нагадаємо, що для Даяни – це перший турнір в нинішньому сезоні.

    Невдача не дозволить Ястремській втриматися у топ-40 світового рейтингу. Новий тиждень вона розпочне на 44-й сходинці табелі про ранги.

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    Теги: теніс Даяна Ястремська
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    Ястремська дивом поступилися в півфіналі турніру в Гамбурзі