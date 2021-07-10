Ястремська дивом поступилися в півфіналі турніру в Гамбурзі

Українська тенісистка легко виграла перший сет, але до перемоги зустріч з румункою Русе не довела

Даяна Ястремська, яка довела в суді неправомірність звинувачення її у вживанні допінгу, не змогла пройти в півфіналі румунську тенісистку Елє-Габраеле Русе. Українка досить легко виграла перший сет, але розвинути успіх не змогла. В наступних партіях сильнішою виявилася Русе – 6:2, 1:6, 4:6.

У вирішальній партії Русе подавала на матч за рахунку 5-3. Даяна відіграла брейк і мала три геймбола, щоб зрівняти рахунок. Але дві подвійні помилки, а потім невимушена невдача на матчболі не дозволили українці продовжити боротьбу.

Русе має 195-й рейтинг у світі.

Нагадаємо, що для Даяни – це перший турнір в нинішньому сезоні.

Невдача не дозволить Ястремській втриматися у топ-40 світового рейтингу. Новий тиждень вона розпочне на 44-й сходинці табелі про ранги.