Джокович повторив досягнення легендарного Лендла



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Лідером за кількістю сезонів з 50 і більше перемогами залишається швейцарець Роджер Федерер

Сербський тенісист Новак Джокович і іспанець Рафаель Надаль вчора, 31 жовтня, здобули 50-ту перемогу в поточному сезоні. У третьому колі турніру серії «Мастерс-1000» в Парижі (Франція) Джокович обіграв британця Кайла Едмунда - 7:6 (9:7), 6:1, а Надаль переміг швейцарця Стена Вавринку - 6:4, 6:4.

Для уродженця Белграда це 12-й сезон, в якому він виграв не менше 50 матчів. За цим показником він зрівнявся з восьмиразовим переможцем Мейджорів Іваном Лендлом.

Іван Лендл

Лідером за кількістю сезонів з 50 і більше перемогами є швейцарець Роджер Федерер (16), на другому місці - американець Джиммі Коннорс (14). Джокович і Лендл ділять третю позицію. Надаль (11) - четвертий, повідомляє офіційний сайт туру.