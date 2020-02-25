Джордж Клуні хоче придбати колишній клуб Євгена Селезньова



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Сеоезньов і Клуні трохи розминулися

Іспанське спортивне видання As повідомило сенсаційну новину

Власник іспанської "Малаги" катарський шейх Абдулла Аль-Тані веде переговори про продаж своєї частки клубу з групою, пов'язаною з голлівудською суперзіркою Джорджем Клуні.

Джерелом інформації є президент Асоціації малих акціонерів Антоніо Агілера. Він навіть називає суму – мова йде про 100 млн євро. Саме стільки шейх хоче отримати від актора-бізнесмена.

Аль-Тані – не типовий арабський власник європейського футбольного клубу. Він, в першу чергу, хотів на ньому заробити. Чим відрізняється від колег-шейхів.

Шейх придбав «Малагу» в 2010 році за 36 млн євро, але «золотого дощу» на рівні «Манчестер Сіті» чи ПСЖ в іспанському клубі не дочекалися – команда все ж отримала фінансове підсилення – заявила про себе у Ла Лізі та навіть пробилася до Ліги Чемпіонів.

З введенням фінансового Fair Play Аль-Тані віддалився від клубу й почав розробляти плани з освоєння інфраструктури у курортній Малазі. Клуб посипався й нині бореться за виживання у Сегунді (якийсь час їй в цьому навіть допамагав Євген Селезньов, але «Тунець» в «Анчоусах» довго не затримався).

Власне, не дуже потрібен футбол й Джорджу Клуні – його цікавить власність клубу – земля на узбережжі, де він під прикриттям ФК хоче створити черговий «Європейський Голлівуд». Зазначимо, що Клуні крім кіно, є ще й успішним бізнесменом та інвестором. Його особисті статки становлять 239 млн доларів, але це не головне – куди важливіші зв’язки зірки, а там вже мова йде про мільярди.